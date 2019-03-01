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Климкин опять поддержал идею двойного гражданства, но не с РФ

Климкин опять поддержал идею двойного гражданства, но не с РФ
20:58 Сегодня Телеграф УНН Фото: УНИАН

Новости Украины: Климкин высказался о двойном гражданстве с РФ, для нардепов и простых людей.

Украина должна позволить иметь двойное гражданство всем гражданам, но не с Россией. Об этом во время брифинга в Одессе сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Я за то, чтобы мы ввели двойное гражданство. Но двойное гражданство со страной-агрессором должно быть при любых условиях исключено. Когда Россия вернет оккупированные Донбасс и Крым, возможно, мы к этому вернемся", - сказал Климкин.

Но, по его словам, до того момента - никаких возможностей для двойного гражданства с РФ нет. При этом, по словам Климкина, для двойного гражданства в Верховной Раде должно быть политическое решение.

"О двойном гражданстве, например, нашего парламента в Верховной Раде, это должно быть политическое решение. Эта проблема будет обсуждаться", - отметил министр.

Климкин: Считаю необходимым разрешить двойное гражданство

Он сказал также, что свою точку зрения относительно того, какую "я не хочу сейчас выкладывать, чтобы не давить на других".

"Но хочу подчеркнуть - я за двойное гражданство, за то, чтобы были четкие критерии в этом двойного гражданства, за то, чтобы украинцы, которые имеют сегодня двойное гражданство с Канадой, США, могли спокойно приезжать к нам и работать", - добавил он.

Напомним, в течение прошлого года российское гражданство получили более 80 тыс. граждан Украины.

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Россия, МИД, Двойное гражданство, Павел Климкин.
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