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Весна в Украине стартовала с похолодания: когда ждать потепления

Весна в Украине стартовала с похолодания: когда ждать потепления
08:29 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: По прогнозу, в субботу, 2 марта, украинцеа не стоит ожидать мокрого снега лишь в восточных и Сумской областях, на остальной территории страны будут осадки.

В течение 2-3 марта в Украине ожидается похолодание, а с понедельника, 4 марта, температура воздуха начнет повышаться. Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"2-3 марта в Украине похолодает. Ночью предполагается -3...-8 градусов, на Сумщине и Харьковщине, вероятно, до -9...-12 градусов. На юге - около нуля. В дневные часы 2 марта будет холодно, от -2 до +2 градусов, на юге и в Закарпатье +2...+6 градусов.

В воскресенье, 3 марта днем потеплеет до +2...+6 градусов, на западе до +9 градусов, однако холод еще останется в восточной части, -2...+2 градуса", - пишет она.

По прогнозу синоптика, на выходных в Украине будет преимущественно без осадков. Мокрый снег пройдет в субботу на востоке Украины и на Запорожье. В начале следующей недели потепление усилится, но с периодическими дождями. 

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 В субботу,  2 марта, с севера Европы продолжит поступать холодный воздух, поэтому температура еще снизится, ожидается рост атмосферного давления и ослабление ветра, сообщает в пятницу Укргидрометцентр. Без осадков, лишь в восточных и Сумской областях, ночью и в Карпатском регионе местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на Закарпатье и крайнем юге страны ночью около 0°, днем 1-6° тепла. В Киеве 2 марта будет холодно, ночью -4...-6 градусов, днем -1...+1. В воскресенье ночью -6...-8, днем потеплеет до +2...+5 градусов. Осадков не ожидается.

Прогноз погоды на субботу, 2 марта, в городах Украины:

  • Ужгород – +4...+6
  • Львов – +1...+3
  • Ивано-Франковск – 0...+2
  • Тернополь – 0...+2
  • Черновцы – 0...+2
  • Хмельницкий – 0...+2
  • Луцк – 0...+2
  • Ровно – 0...+2
  • Житомир – -1...+1
  • Винница – 0...+2
  • Одесса – +3...+5
  • Николаев – 0...+2
  • Херсон – +1...+3
  • Симферополь –+3...+5
  • Кропивницкий – -1...+1
  • Черкассы – -1...+1
  • Чернигов – -1...+1
  • Сумы – -1...+1
  • Полтава – -1...+1
  • Днепр – 0...+2
  • Запорожье – +1...+3
  • Донецк – 0...+2
  • Луганск – -1...+1
  • Харьков – -1...+1
  • Киев – -1...+1

Напомним, средняя температура воздуха в марте в Украине 0-5° тепла, что близко к средним значениям. Также отмечается, что в марте выпадет 29-42 мм осадков, в горных районах и на Закарпатье 44-90 мм, что также в пределах средних многолетних значений. Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в марте будет держаться холодная погода. лишь в конце месяца ожидается потепление.

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