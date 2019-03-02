Весна в Украине стартовала с похолодания: когда ждать потепления

Новости Украины: По прогнозу, в субботу, 2 марта, украинцеа не стоит ожидать мокрого снега лишь в восточных и Сумской областях, на остальной территории страны будут осадки.

В течение 2-3 марта в Украине ожидается похолодание, а с понедельника, 4 марта, температура воздуха начнет повышаться. Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"2-3 марта в Украине похолодает. Ночью предполагается -3...-8 градусов, на Сумщине и Харьковщине, вероятно, до -9...-12 градусов. На юге - около нуля. В дневные часы 2 марта будет холодно, от -2 до +2 градусов, на юге и в Закарпатье +2...+6 градусов.

В воскресенье, 3 марта днем потеплеет до +2...+6 градусов, на западе до +9 градусов, однако холод еще останется в восточной части, -2...+2 градуса", - пишет она.

По прогнозу синоптика, на выходных в Украине будет преимущественно без осадков. Мокрый снег пройдет в субботу на востоке Украины и на Запорожье. В начале следующей недели потепление усилится, но с периодическими дождями.

В субботу, 2 марта, с севера Европы продолжит поступать холодный воздух, поэтому температура еще снизится, ожидается рост атмосферного давления и ослабление ветра, сообщает в пятницу Укргидрометцентр. Без осадков, лишь в восточных и Сумской областях, ночью и в Карпатском регионе местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; на Закарпатье и крайнем юге страны ночью около 0°, днем 1-6° тепла. В Киеве 2 марта будет холодно, ночью -4...-6 градусов, днем -1...+1. В воскресенье ночью -6...-8, днем потеплеет до +2...+5 градусов. Осадков не ожидается.

Прогноз погоды на субботу, 2 марта, в городах Украины:

Ужгород – +4...+6

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – 0...+2

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – -1...+1

Винница – 0...+2

Одесса – +3...+5

Николаев – 0...+2

Херсон – +1...+3

Симферополь –+3...+5

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – 0...+2

Запорожье – +1...+3

Донецк – 0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – -1...+1

Напомним, средняя температура воздуха в марте в Украине 0-5° тепла, что близко к средним значениям. Также отмечается, что в марте выпадет 29-42 мм осадков, в горных районах и на Закарпатье 44-90 мм, что также в пределах средних многолетних значений. Напомним, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в марте будет держаться холодная погода. лишь в конце месяца ожидается потепление.