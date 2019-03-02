Варфоломей заявил, что всеправославного обсуждения ПЦУ не будет

Новости Украины: Патриарх Константинопольский Варфоломей заявил, что не будет собирать собор предстоятелей православных церквей для обсуждения автокефалии ПЦУ.

Патриарх Константинопольский Варфоломей отказался собрать собор предстоятелей православных церквей для обсуждения автокефалии Православной церкви Украины. Об этом говорится в соответствующем письме Варфоломея предстоятелю Антиохийской Православной Церкви, текст которого опубликован на сайте РПЦ.

"Мы получили и читали внимательно письмо Вашего Возлюбленного Блаженства, № 100 от 31 декабря прошлого года, в котором Вы просите собрать Собор Предстоятелей Православных Церквей для того, чтобы уладить проблему в Украинской Церкви. В ответ Мы Вас информируем, что после того, когда четыре Православных Церкви, с церковной и богословской точки зрения без причины, отказались присутствовать в деле Вселенского Священного Собора, чему нет оправданий, и Ваша древняя Церковь была одной из них, Вселенский Патриархат имеет серьезное основание воздержаться от такого собрания на общеправославном уровне, которое будет бесполезным, поскольку приведет к согласию только в том, что участники будут не согласны друг с другом", - написал Варфоломей.

Также патриарх в письме напоминает о том, что Антиохийская церковь, а также Русская, Болгарская и Грузинская проигнорировали Всеправославный собор на Крите в 2016 году, что избавляет эти церкви от морального права требовать всеправославных обсуждений.

"Великая Святая церковь Христова, взирая к любви и самопожертвовании, без своего интереса или давления, с одной целью единства украинского народа и прекращения разделения и раскола среди миллионов верующих, пребывавших вне канонической церкови несправедливо, следуя церковной традиции и канонам, наградила автокефалией церковь Украины", - отмечено в письме Вселенского патриарха.

Напомним, предстоятель ПЦУ Епифаний митрополит Киевский и всея Украины сообщил, что из УПЦ МП в ПЦУ переходят чаще всего приходы, чем священники. Частично, это происходит из-за того, что этих священников финансово мотивируют оставаться в подчиненности РПЦ. По мнению Епифания, 60% общин переходит со священниками, а другие общины определяются, переходить ли в единую церковь, а священник, к сожалению, принимает решение оставаться в РПЦ. Это происходит из-за того, что им трудно преодолеть некий моральный барьер. Епифаний заявил о существовании доказательств, что таких священнослужителей финансово поддерживают, если они не переходят вместе с общиной.