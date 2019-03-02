Выборы 2019: ГСЧС проверяет безопасность избирательных участков

По всей Украине инспекторы ГСЧС начали проверять состояние помещений и зданий, которые планируют использовать в качестве избирательных участков. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
"Проверяется состояние содержания эвакуационных выходов и путей, состояние противопожарного водоснабжения, первичные средства пожаротушения, наличие соответствующей документации (планы пожаротушения, сведения о проведении инструктажей с лицами, задействованными в избирательном процессе)", - говорится в сообщении.
По результатам проверок руководителям объектов даны рекомендации по устранению выявленных противопожарных недостатков и определяются контрольные сроки.
Кроме того, с целью повышения готовности подразделений в случае возникновения чрезвычайных происшествий и пожаров на объектах, которые будут задействованы во время выборов, по всей стране проводятся соответствующие тактико-специальные учения.
Ранее сообщалось, что в Национальной полиции проводится максимальная концентрация сил для надежного обеспечения общественной безопасности во время выборов. Председатель Нацполиции подчеркнул, что руководители всех подразделений на местах уже сейчас должны провести эффективную расстановку сил и средств личного состава.