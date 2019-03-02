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Выборы 2019: ГСЧС проверяет безопасность избирательных участков

Выборы 2019: ГСЧС проверяет безопасность избирательных участков
12:35 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Инспектор службы по чрезвычайным ситуациям проверяют помещения и здания, где будут находиться избирательные участки во время президентских выборов 31 марта.

По всей Украине инспекторы ГСЧС начали проверять состояние помещений и зданий, которые планируют использовать в качестве избирательных участков. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"Проверяется состояние содержания эвакуационных выходов и путей, состояние противопожарного водоснабжения, первичные средства пожаротушения, наличие соответствующей документации (планы пожаротушения, сведения о проведении инструктажей с лицами, задействованными в избирательном процессе)", - говорится в сообщении.

По результатам проверок руководителям объектов даны рекомендации по устранению выявленных противопожарных недостатков и определяются контрольные сроки.

Кроме того, с целью повышения готовности подразделений в случае возникновения чрезвычайных происшествий и пожаров на объектах, которые будут задействованы во время выборов, по всей стране проводятся соответствующие тактико-специальные учения.

Ранее сообщалось, что в Национальной полиции проводится максимальная концентрация сил для надежного обеспечения общественной безопасности во время выборов. Председатель Нацполиции подчеркнул, что руководители всех подразделений на местах уже сейчас должны провести эффективную расстановку сил и средств личного состава.

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Избирательные участки, ГСЧС, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Проверка зданий.
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