Генерал США о споре Украины и Венгрии: Пока это остается вопросом, можете забыть о НАТО

Новости Украины: Ходжес считает, что до решения "языкового спора" Венгрия будет блокировать комиссию Украина-НАТО.

Пока Украина и Венгрия не решат споры относительно языкового вопроса в законодательстве, Венгрия будет блокировать евроатлантические стремления Украины. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе (2014-2017), генерал-лейтенант Бен Ходжес во время первой международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе, передает корреспондент УНН.

"Вопрос языка, образовательного законодательства между Венгрией и Украиной. Я уверен, что не понимаю всех деталей этого, поэтому я могу прозвучать как посторонний человек, но пока это остается вопросом, можете забыть о НАТО. Венгрия будет блокировать Комиссию Украина-НАТО вечно", - отметил Ходжес.

По его словам, если Украина имеет серьезные намерения в ее стремлении относительно НАТО, она должна решить, что для нее важнее.

Напомним, после принятия в 2017 году в Украине закона об образовании, который определил украинский языком образовательного процесса, Венгрия начала блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров.

Страны НАТО призвали Украину продолжить путь реформ, включая имплементацию рекомендаций Венецианской комиссии относительно закона об образовании.