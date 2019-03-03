Гройсман рассказал о целях реформы образования в Украине

Новости Украины: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что целью реформы образования является создание в Украине современной системы, отвечающей экономике.

Целью правительственной реформы образования является построение в Украине современной системы образования, которая отвечала бы потребностям экономики и позволяла воспитывать компетентного специалиста, заявляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины в воскресенье, премьер подчеркнул, что современные условия развития мира быстро меняются, а у ребенка нет возможности второй раз получить среднее образование или попасть в садик.

Именно поэтому, по словам главы правительства, сейчас есть потребность сформировать интегральную систему образования - от детского сада до профессионально-технического или высшего образования.

"Инвестиции в образование - инвестиции в силу государства. Мы будем инвестировать в садики, в современное образовательное пространство, в подготовку профессиональных кадров для экономики", - резюмировал В.Гройсман.

Ранее сообщалось, что в Украине на сегодня 80% безработных имеют высшее образование. По словам Гриневич, в Европе в среднем 40% выпускников идут учиться в учреждения профессионального образования. А, в частности, в Чехии, Хорватии, Австрии и Финляндии этот показатель достигает 70%.