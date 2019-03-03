Скачать
Воскресенье, 03.03.2019
Гройсман рассказал о целях реформы образования в Украине
Гройсман рассказал о целях реформы образования в Украине
Правозащитник сообщил о состоянии задержанного архиепископа Климента
Курбединов сообщил о состоянии архиепископа Климента
УПЛ: Заря разгромила Ворсклу, Олимпик уступил Арсеналу
УПЛ: Заря разгромила Ворсклу, Олимпик уступил Арсеналу
YouTube отключил комментарии почти ко всем видео с детьми
YouTube отключил комментарии почти ко всем видео с детьми

В Люблине появились библорды с призывом изучать украинский язык

В Люблине появились библорды с призывом изучать украинский язык
15:16 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Люблине активисты разместили билборды, которые мотивируют жителей города изучать украинский язык.

В польском городе Люблин появились билборды, на которых жителей города поощряют запоминать слова и выражения на украинском языке. Активисты считают, что таким способом поляки смогут лучше познакомиться со своими соседями и наладить отношения.

Сообщается, что на улицах города можно увидеть рекламные щиты с украинскими приветствиями. Они написаны латиницей и переведены на польский. Организаторы акции хотят, чтобы Люблин стал новым домом для тех, кто в этом нуждается.

Отмечается, что в Польше находится много украинцев, которые учатся или работают в стране. Активисты отмечают, что встречаются с ними  ежедневно на работе, в школе, в кафе и магазинах, а их речь нова для жителей города. Поэтому, им пришла идея устроить  небольшую акцию, которая сделает мир лучше.

В Польше задержали чиновника за организацию незаконных приглашений для украинцев

Сообщается, что за свой счет организаторы акции украсили уже пять билбордов, однако для установления других - не хватает денег. Один рекламный щит стоит 500 злотых в месяц. Отмечается, что поляки положительно высказались относительно инициативы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Украинский язык, билборды, Изучение, Люблин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 3 марта – День Ярила с овсянкой
02 От -15° ночью до 7° тепла днем: прогноз погоды на 3 марта в Украине
03 Генерал США: Я не вижу, чтобы украинские чиновники были реально озабочены войной
04 Командующий ВМС ВСУ рассказал о целях РФ в Черноморском регионе
05 Именины (День Ангела) Льва: значение имени и поздравления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ехал к Грибу: Архиепископа Климента задержали в оккупированном Симферополе
Архиепископа Климента задержали в оккупированном Крыму
От -15° ночью до 7° тепла днем: прогноз погоды на 3 марта в Украине
Прогноз погоды в Украине на 3 марта
Итоги дня 2 марта: партия поддержала решение Гнапа, доплаты военным на передовой
Главные новости в Украине и мире за 2 марта
В Facebook Messenger появилась секретная темная тема
В Facebook Messenger появилась секретная темная тема
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь