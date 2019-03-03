В Люблине появились библорды с призывом изучать украинский язык

Новости Украины: В Люблине активисты разместили билборды, которые мотивируют жителей города изучать украинский язык.

В польском городе Люблин появились билборды, на которых жителей города поощряют запоминать слова и выражения на украинском языке. Активисты считают, что таким способом поляки смогут лучше познакомиться со своими соседями и наладить отношения.

Сообщается, что на улицах города можно увидеть рекламные щиты с украинскими приветствиями. Они написаны латиницей и переведены на польский. Организаторы акции хотят, чтобы Люблин стал новым домом для тех, кто в этом нуждается.

Отмечается, что в Польше находится много украинцев, которые учатся или работают в стране. Активисты отмечают, что встречаются с ними ежедневно на работе, в школе, в кафе и магазинах, а их речь нова для жителей города. Поэтому, им пришла идея устроить небольшую акцию, которая сделает мир лучше.

Сообщается, что за свой счет организаторы акции украсили уже пять билбордов, однако для установления других - не хватает денег. Один рекламный щит стоит 500 злотых в месяц. Отмечается, что поляки положительно высказались относительно инициативы.