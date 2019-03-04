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Масленица 2019: вкусные рецепты блинов на Масленицу
Масленица 2019: вкусные рецепты блинов на Масленицу

Масленица 2019: начало сырной недели

Масленица 2019: начало сырной недели
09:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Масленица - древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней.

Основными традиционными блюдами на Масленицу являются блины. Круглые горячие блины с языческих времен олицетворяют собой весеннее солнышко, которое с проводов Зимы начинает светить с каждым днем все ярче, все теплее. Каких только блинов не пекут хозяйки на Масленицу, с икрой, с маслом, с мясом, с грибами, сладкие, соленые, кислые, на любой вкус и цвет.

еще одним важным атрибутом праздника является, конечно, чучело весенней девицы, кукла Масленица. Считается, что поджигая чучело Масленицы, народ призывает к себе весну, тепло. Сизый дым от горящей куклы уносит высоко в небо зиму, все беды и болезни, проблемы, очищая землю от разных напастей.

На каждый день масленой недели существовали определенные обряды. В понедельник — встреча Масленицы, во вторник — заигрыши. На лакомки, то есть в среду масленой недели, тещи приглашали на блины зятьев с женами. Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно поженившихся. Наверняка отсюда и пошло выражение "к теще на блины".

Смс поздравления с масленицей 2019 для подруги

В широкий четверг происходили самые людные санные катания. В пятницу — тещины вечерки — зятья звали тещу на угощение. Суббота отводилась золовкиным посиделкам. Воскресенье называлось "прощеным воскресеньем" или "прощеным днем". В этот день все навещали родственников, друзей и знакомых, обменивались поцелуями, поклонами и просили прощения друг у друга, если обидели словами или поступками. А также в последний день масленичной недели обязательно проводился ритуал проводов Масленицы с обязательным сожжением чучела Масленицы.

Масленица была и остается праздником веселым, ее ждут с большим нетерпением. Неслучайно ее называют честная, широкая, веселая, жирная, объедуха, сырная неделя.

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