Митрополит Епифаний заявил, что РПЦ уже даже не учитывает Онуфрия

Новости Украины: Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний считает, что РПЦ уже не обращает внимания на роль митрополита Онуфрия.

Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний в интервью заявил, почему структурно бывшая УПЦ МП принадлежит к Российской православной Церкви.

По словам главы ПЦУ, бывшая УПЦ МП не является независимой церковью, а одной из митрополий РПЦ, как в Беларуси. Он предположил, что хоть она и имеет больше прав в отличии от Белорусской православной Церкви, но в уставе Русской православной Церкви есть раздел "Украинская православная Церковь".

Епифаний сообщил, что не совсем понятно можно ли считать ее независимой автокефальной церковью и вообще автономна ли она, если ее предстоятель является первым постоянным членом Синода Русской православной Церкви.

По мнению митрополита Епифания, последние заявления РПЦ делает даже без участия митрополита Онуфрия, что свидетельствует о том, что она "уже даже не обращает внимания на роль митрополита Онуфрия" – без его ведома, без его участия принимаются обращения.

Епифаний добавил, что митрополит Онуфрий присутствовал на Синоде и является его первым членом. Он же не не является членом Священного Синода Константинопольской церкви. Теперь Украина имеет Томос, реальный документ, где указано, что ПЦУ является независимой автокефальной поместной православной Церковью.