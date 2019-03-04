ПЦУ готова выполнить условия, которые выдвинула Румынская церковь

Новости Украины: Епифаний заявляет о готовности Православной церкви Украины выполнить условия Румынской церкви для признания ПЦУ.

Православная Церковь Украины готова выполнить условия, которые выдвинула Румынская Церковь для признания ПЦУ.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Он считает приемлемым создать внутри ПЦУ викариат для румынских верующих на Буковине, о чем просила Румынская церковь.

"Конечно. Нужно вести переговоры. Это заявление было только на прошлой неделе, мы обсудим все. Мы готовы. И это будет зеркальным шагом, потому что на территории Румынской Церкви уже создан викариат для украинских приходов, где молятся украинцы. Почему бы нам не предоставить такую же возможность для румын?", - заявил митрополит.

"Я не считаю это проблемой и уверен, что мы решим этот вопрос, и Румынская Церковь признает нашу автокефалию", - добавил предстоятель ПЦУ.

Напомним, ранее Румынская Праволавна Церковь заявила, что может признать ПЦУ в обмен на гарантии прав и свобод румыноязычных церковных общин на Буковине, которые сейчас находятся в ведении УПЦ МП.