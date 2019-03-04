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ПЦУ готова выполнить условия, которые выдвинула Румынская церковь

ПЦУ готова выполнить условия, которые выдвинула Румынская церковь
14:43 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Епифаний заявляет о готовности Православной церкви Украины выполнить условия Румынской церкви для признания ПЦУ.

Православная Церковь Украины готова выполнить условия, которые выдвинула Румынская Церковь для признания ПЦУ.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Он считает приемлемым создать внутри ПЦУ викариат для румынских верующих на Буковине, о чем просила Румынская церковь.

"Конечно. Нужно вести переговоры. Это заявление было только на прошлой неделе, мы обсудим все. Мы готовы. И это будет зеркальным шагом, потому что на территории Румынской Церкви уже создан викариат для украинских приходов, где молятся украинцы. Почему бы нам не предоставить такую же возможность для румын?", - заявил митрополит.

Епифаний сообщил, при каком условии ПЦУ готова принять наместника Лавры Павла

"Я не считаю это проблемой и уверен, что мы решим этот вопрос, и Румынская Церковь признает нашу автокефалию", - добавил предстоятель ПЦУ.

Напомним, ранее Румынская Праволавна Церковь заявила, что может признать ПЦУ в обмен на гарантии прав и свобод румыноязычных церковных общин на Буковине, которые сейчас находятся в ведении УПЦ МП.

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Автокефалия, Епифаний, ПЦУ, Румынская Церковь.
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