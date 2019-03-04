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Ющенко побил мировой рекорд благодаря своей коллекции украинских рушников

Ющенко побил мировой рекорд благодаря своей коллекции украинских рушников
16:19 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Третий президент Украины Виктор Ющенко попал в Национальный реестр рекордов Украины, его признали владельцем крупнейшей в мире коллекции украинских рушников.

Национальный реестр рекордов на странице в Facebook сообщил об установлении в Украине нового рекорда. Примечательно, что в этот раз героем стал бывший третий президент Украины Виктор Ющенко.

Отмечается, что бывшего президента Украины признали владельцем крупнейшей в мире коллекции украинских рушников. Эксперты Национального Реестра Рекордов Виталий Зорин и Ветрова Лана насчитали 5730 аутентичных вышитых и тканых полотенец, которые являются оберегом культурной памяти украинцев.

На фото, прикрепленных к сообщению, Виктору Ющенко вручают сертификат, подтверждающий его статус владельца богатой коллекции вышитых оберегов.

По информации,  третий президент Украины Виктор Ющенко слывет знатным коллекционером предметов народного промысла, поэтому часто посещает антикварный рынок на Левобережье. Он занимал пост главы государства с  2005 по 2010 год.

Сообщается, что в 2018 году Книга зарегистрировала юбилейный 50 рекорд. Это произошло как раз в канун Нового года. В Национальном реестре рекордов непосредственно в сотрудничестве с Книгой рекордов Гиннеса работает отдел международных рекордов.

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Среди рекордов украинцев в Книге Гиннеса большинство зарегистрировано в категории "Человеческие достижения". Кроме того, значительное количество рекордов касается категорий "Спорт" и "Массовые мероприятия".

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Все по теме:

Виктор Ющенко, Третий президент Украины, Национальный реестр рекордов Украины, Коллекция рушников.
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