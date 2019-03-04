Скачать
Понедельник, 04.03.2019
Порошенко: С 1998 года не получаю зарплату, а перечисляю на благотворительность
Порошенко: С 1998 года не получаю зарплату, а перечисляю на благотворительность
Убийство Гандзюк: суд отказался продлевать арест Мангеру
Убийство Гандзюк: суд отказался продлевать арест Мангеру
Кличко и Ломаченко могут стать "Боксерами десятилетия"
Кличко и Ломаченко могут стать "Боксерами десятилетия"
Поздравления с Масленицей 2019: красивые открытки с пожеланиями
Поздравления с Масленицей 2019: красивые открытки с пожеланиями

Великий пост 2019: запреты в еде и календарь питания

Великий пост 2019: запреты в еде и календарь питания
17:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Во время Великого поста существует строгое ограничение на потребляемые продукты.

Пост подразумевает полный отказ от мяса, мясных продуктов, яиц и молочных продуктов. Также, во многие дни Великого поста ограничение накладывается на рыбу, растительное масло и вареную пищу. В такие дни разрешено лишь сыроядение.

Первая неделя Великого поста в 2019 году, 11-17 марта

Эта неделя называется "Федоровой".

Понедельник - полное воздержание от пищи.

Вторник - можно есть только хлеб и воду.

Среда - сухоядение (сырая пища без масла).

Четверг - полное воздержание от пищи.

Пятница - сухоядение.

Суббота - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом.

Воскресенье - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом, вино.

Вторая неделя Великого поста в 2019 году, 18-24 марта

Понедельник - сухоядение.

Вторник - можно есть горячую пищу без масла.

Среда - сухоядение.

Четверг - можно есть горячую пищу без масла.

Пятница - сухоядение.

Суббота - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом.

Воскресенье - разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

Третья неделя Великого поста в 2019 году, 25-31 марта

Понедельник - сухоядение.

Вторник - можно есть горячую пищу без масла.

Среда - сухоядение.

Четверг - можно есть горячую пищу без масла.

Пятница - сухоядение.

Суббота - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом.

Воскресенье - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом, вино.

Четвертая неделя Великого поста в 2019 году, 1-7 апреля

Понедельник - сухоядение.

Вторник - можно есть горячую пищу без масла.

Среда - сухоядение.

Четверг - можно есть горячую пищу без масла.

Пятница - сухоядение.

Суббота - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом.

Воскресенье - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом, вино.

Пятая неделя Великого поста в 2019 году, 8-14 апреля

Понедельник - сухоядение.

Вторник - можно есть горячую пищу без масла.

Среда - сухоядение.

Четверг - можно есть горячую пищу без масла.

Пятница - сухоядение.

Суббота - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом.

Воскресенье - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом, вино.

Шестая неделя Великого поста в 2019 году, 15-21 апреля

Понедельник - сухоядение.

Вторник - можно есть горячую пищу без масла.

Среда - сухоядение.

Четверг - можно есть горячую пищу без масла.

Пятница - сухоядение.

Суббота - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом.

Воскресенье - Вербное воскресенье. Можно употреблять горячую пищу с растительным маслом, вино, рыба и морепродукты.

Великий пост 2019: правила соблюдения

Страстная неделя в 2019 году, 22-27 апреля

Понедельник - сухоядение.

Вторник - можно есть горячую пищу без масла.

Среда - сухоядение.

Четверг - можно есть горячую пищу без масла.

Пятница - полное воздержание от пищи.

Суббота - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом.

Воскресенье - Пасха, Светлое Христово Воскресение. Окончание Великого поста. Разрешается любая пища.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Правила, Запреты, Великий пост, Календарь питания, Великий пост 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Надвигается шторм: синоптики обещают ветреную и дождливую погоду
02 "Холостяк-9": чего ждать от первого выпуска шоу
03 На злобу дня: ТИК взорвал сеть клипом о выборах в Украине (Видео)
04 Масленица 2019: начало сырной недели
05 Смс поздравления с масленицей 2019 для подруги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (25.02 - 03.03)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Порошенко уволил Гладковского и призвал расследовать публикацию о коррупции в армии
Порошенко уволил Гладковского
Синоптики рассказали, какой будет погода 8 марта
Синоптики рассказали, какой будет погода 8 марта
8 марта уже в пути: что подарить маме, сестре, любимой девушке, жене
8 марта уже в пути: что подарить маме, сестре, любимой девушке, жене
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь