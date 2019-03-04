Великий пост 2019: запреты в еде и календарь питания

Пост подразумевает полный отказ от мяса, мясных продуктов, яиц и молочных продуктов. Также, во многие дни Великого поста ограничение накладывается на рыбу, растительное масло и вареную пищу. В такие дни разрешено лишь сыроядение.
Эта неделя называется "Федоровой".
Понедельник - полное воздержание от пищи.
Вторник - можно есть только хлеб и воду.
Среда - сухоядение (сырая пища без масла).
Четверг - полное воздержание от пищи.
Пятница - сухоядение.
Суббота - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом.
Воскресенье - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом, вино.
Понедельник - сухоядение.
Вторник - можно есть горячую пищу без масла.
Среда - сухоядение.
Четверг - можно есть горячую пищу без масла.
Пятница - сухоядение.
Суббота - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом.
Воскресенье - разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.
Понедельник - сухоядение.
Вторник - можно есть горячую пищу без масла.
Среда - сухоядение.
Четверг - можно есть горячую пищу без масла.
Пятница - сухоядение.
Суббота - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом.
Воскресенье - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом, вино.
Понедельник - сухоядение.
Вторник - можно есть горячую пищу без масла.
Среда - сухоядение.
Четверг - можно есть горячую пищу без масла.
Пятница - сухоядение.
Суббота - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом.
Воскресенье - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом, вино.
Понедельник - сухоядение.
Вторник - можно есть горячую пищу без масла.
Среда - сухоядение.
Четверг - можно есть горячую пищу без масла.
Пятница - сухоядение.
Суббота - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом.
Воскресенье - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом, вино.
Понедельник - сухоядение.
Вторник - можно есть горячую пищу без масла.
Среда - сухоядение.
Четверг - можно есть горячую пищу без масла.
Пятница - сухоядение.
Суббота - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом.
Воскресенье - Вербное воскресенье. Можно употреблять горячую пищу с растительным маслом, вино, рыба и морепродукты.
Понедельник - сухоядение.
Вторник - можно есть горячую пищу без масла.
Среда - сухоядение.
Четверг - можно есть горячую пищу без масла.
Пятница - полное воздержание от пищи.
Суббота - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом.
Воскресенье - Пасха, Светлое Христово Воскресение. Окончание Великого поста. Разрешается любая пища.