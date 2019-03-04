Великий пост 2019: запреты в еде и календарь питания

Новости Украины: Во время Великого поста существует строгое ограничение на потребляемые продукты.

Пост подразумевает полный отказ от мяса, мясных продуктов, яиц и молочных продуктов. Также, во многие дни Великого поста ограничение накладывается на рыбу, растительное масло и вареную пищу. В такие дни разрешено лишь сыроядение.

Первая неделя Великого поста в 2019 году, 11-17 марта

Эта неделя называется "Федоровой".

Понедельник - полное воздержание от пищи.

Вторник - можно есть только хлеб и воду.

Среда - сухоядение (сырая пища без масла).

Четверг - полное воздержание от пищи.

Пятница - сухоядение.

Суббота - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом.

Воскресенье - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом, вино.

Вторая неделя Великого поста в 2019 году, 18-24 марта

Понедельник - сухоядение.

Вторник - можно есть горячую пищу без масла.

Среда - сухоядение.

Четверг - можно есть горячую пищу без масла.

Пятница - сухоядение.

Суббота - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом.

Воскресенье - разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

Третья неделя Великого поста в 2019 году, 25-31 марта

Понедельник - сухоядение.

Вторник - можно есть горячую пищу без масла.

Среда - сухоядение.

Четверг - можно есть горячую пищу без масла.

Пятница - сухоядение.

Суббота - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом.

Воскресенье - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом, вино.

Четвертая неделя Великого поста в 2019 году, 1-7 апреля

Понедельник - сухоядение.

Вторник - можно есть горячую пищу без масла.

Среда - сухоядение.

Четверг - можно есть горячую пищу без масла.

Пятница - сухоядение.

Суббота - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом.

Воскресенье - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом, вино.

Пятая неделя Великого поста в 2019 году, 8-14 апреля

Понедельник - сухоядение.

Вторник - можно есть горячую пищу без масла.

Среда - сухоядение.

Четверг - можно есть горячую пищу без масла.

Пятница - сухоядение.

Суббота - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом.

Воскресенье - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом, вино.

Шестая неделя Великого поста в 2019 году, 15-21 апреля

Понедельник - сухоядение.

Вторник - можно есть горячую пищу без масла.

Среда - сухоядение.

Четверг - можно есть горячую пищу без масла.

Пятница - сухоядение.

Суббота - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом.

Воскресенье - Вербное воскресенье. Можно употреблять горячую пищу с растительным маслом, вино, рыба и морепродукты.

Страстная неделя в 2019 году, 22-27 апреля

Понедельник - сухоядение.

Вторник - можно есть горячую пищу без масла.

Среда - сухоядение.

Четверг - можно есть горячую пищу без масла.

Пятница - полное воздержание от пищи.

Суббота - можно употреблять горячую пищу с растительным маслом.

Воскресенье - Пасха, Светлое Христово Воскресение. Окончание Великого поста. Разрешается любая пища.