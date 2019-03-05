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Гремингер высказался в поддержку законопроекта о реформах адвокатуры в Украине

Гремингер высказался в поддержку законопроекта о реформах адвокатуры в Украине
06:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Генсек ОБСЕ высказался в поддержку президентского законопроекта об адвокатуре.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер высказался в поддержку законопроекта "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", который сейчас находится в Верховной Раде и ранее получил положительную оценку со стороны Совета Европы.

Об этом Гремингер заявил в понедельник в ходе своего выступления в штаб-квартире ОБСЕ в Вене во время информационного мероприятия, посвященного украинским реформам "Итоги ключевых реформ в Украине: децентрализация и судебная система", сообщает корреспондент Укринформа.

"Судебная реформа остается незавершенной без долгожданного закона о реформировании адвокатуры, который до сих пор находится в подвешенном состоянии в парламенте. Я разделяю видение наших партнеров из Совета Европы о том, что закон является шагом вперед по сравнению с нынешним законом об адвокатуре от 2012 года. И я призываю украинское руководство оставаться преданными этой реформе", - сказал Гремингер.

По его словам, ОБСЕ не только помогает в деэскалации напряженности и поиске мирного урегулирования кризиса в и вокруг Украины, но и "вносит критический вклад в поддержку имплементации реформ, сфокусированных на обязательствах Украины в гуманитарном измерении". "Координатор проектов ОБСЕ в Украине совместно с нашим партнерами из международного сообщества активно поддерживают судебную реформу. И за последние годы мы стали свидетелями важных реформ в украинской судебной системе и связанных с ней институтов", - заявил он, выделив, в частности, реформирование прокуратуры и создание Высшего антикоррупционного суда.

Кроме того, добавил Гремингер, ОБСЕ также поддерживает реформу децентрализации в Украине, "которая так же, как и судебная реформа, важна для обеспечения стабильности в Украине": "ОБСЕ готова помогать Украине в развитии сильных местных институтов с целью содействия успешности реформы децентрализации".

Он подчеркнул, что успешная имплементация реформ в сферах децентрализации и судебной системы "будет способствовать стабильности Украины и ее институтов и будет укреплять стабильность и безопасность в Украине и во всем регионе".

Как известно, Президент Украины Петр Порошенко в сентябре 2018 года внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" (№9055), в котором предлагается расширить профессиональные права адвокатов и закрепить дополнительные гарантии адвокатской деятельности.

Комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия одобрил этот законопроект и рекомендовал парламенту принять его в первом чтении.

В Вене под зданием ОБСЕ прошла акция #LiberateCrimea

Спецпредставитель генерального секретаря Совета Европы в Украине Режи Брийя 14 декабря заявил, что президентский законопроект "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" (№9055) соответствует требованиям Европейского Союза. Эксперт Совета Европы Ритис Якубаускас, который анализировал законопроект №9055 на предмет соответствия стандартам СЕ, отметил, что "положения этого законопроекта в целом соответствуют стандартам Совета Европы по регулированию и защите профессии адвоката, а по отдельным направлениям обеспечивают даже большую, чем того требуют стандарты, защиту адвокатов в осуществлении ими своих профессиональных обязанностей, в саморегулировании и самоуправлении своего сообщества".

Совет директоров Американской торговой палаты в Украине также обратился к народным депутатам с письмом в поддержку прогрессивных положений законопроекта №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

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Адвокатура, ОБСЕ, Судебная реформа, Томас Гремингер.
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