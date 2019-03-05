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Приметы и обряды на 5 марта – День епископа Льва Катанского
Приметы и обряды на 5 марта – День епископа Льва Катанского

Приметы и обряды на 5 марта – День епископа Льва Катанского

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Приметы и обряды на 5 марта – День епископа Льва Катанского
07:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: В православной церкви 5 марта отмечают день епископа Льва Катанского, но славяне переименовали праздник в "катыша" или Льва Катальщика.

Хотите верьте, хотите нет, но 5 марта только человек пустяковый и безответственный решился бы смотреть на падающие с неба звезды, так как увидевшего их обязательно постигала неудача, а то и вовсе умирал он сам или кто-то из его близких родственников.

Считалось, что наряду с морозом все равно появлялась первая весенняя оттепель. Поэтому, снега таяли, и детвора стремилась еще покататься на санках. Верили, что весна постепенно вступает в свои права, а на полях таяли снега – можно было вскоре приступать к посевным работам.

В православной церкви 5 марта отмечают день епископа Льва Катанского, но славяне переименовали праздник в "катыша" или Льва Катальщика. А все потому, что существовала традиция кататься с горы на санях, чтобы в последний раз нарезвиться в сезон "перезимья", как тогда называли март. Зиму на Руси провожали с размахом. Так, например, 5 марта выпекали масленичные блины, устраивали маскарады, водили хороводы, ходили в гости, просили прощения у тех, с кем были в ссоре, лакомились мясными и сладкими блюдами, потому что вскоре наступал Великий пост, во время которого вкушать скоромную пищу было запрещено.

По-прежнему запрещалось5 марта смотреть вечером на звезды, поскольку в противном случае беду на себя накликаешь. Говорили, что в начале марта небо счастье уносит. Пророчили жуткие явления тем, кто нарушит запрет. Верили, что в день епископа Льва Катанского в образе падающих звезд предстают духи, и на ночь они ложатся в постель к замужним женщинам, когда их супруги отсутствуют.

Традиции

Этот день получил свое название от имени святого покровителя Льва, епископа в городе Катане на Сицилии. Поскольку сицилийский святой был далек от русского народа, то крестьяне переименовали его во Льва Катальщика и устраивали в этот день катания с гор. Считалось, что тот, кто дальше скатится, тот счастье свое продлит. Говорили: "Зима на исходе — торопись на санках накататься досыта". В этот день надо было попросить (или даже взять тайком) из кузницы горячих углей и отнести их в поле. Высыпали их на краю поля и просили благополучия для земледельца, благоприятных условий для роста и созревания хлеба и хорошего урожая. Считали, что огонь скреплял союз земли и сохи-бороны, грел будущие всходы, давал земле плодородие.

Народные приметы

Если тайком добыть и отнести в поле огонь либо горящие угли, то будет урожайный год

Если человек в этот день заболел, то хворь долго не удастся победить, и даже возможен смертельный исход. Поэтому, старались не допускать простуд в этот период

Кто дальше всех с горки съедет на санях, то и будет самым счастливым

Снег прошел к 5 марта – год будет бедным и неурожайным Сороки и галки в снегу купаются – ожидай оттепели

Пошел снег с дождем – жди бурного разлива рек и даже оттепели

Стаи галок и ворон парят высоко в небе – примета того, что будет снегопад

Во время дождя с Запада небо проясняется – погода в ближайшее время будет теплой и сухой

Знаменательные события в истории: 5 марта 2019 года

Меняется направление ветра – примета того, что оттепель будет недолгой

По примете 5 марта ничего нового начинать не следует – это предвещает неудачу. Также нельзя давать никаких обещаний, поскольку, скорее всего, выполнить их не получится

Если выбросить всю старую обувь, в доме будет достаток.

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