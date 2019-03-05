Масленица 2019: что можно и что нельзя делать в праздник

Новости Украины: В 2019 году украинцы будут отмечать один из самых веселых праздников - Масленицу, который пришел от древних славян, с 4 по 10 марта включительно.

Масленица - это веселый народный праздник, символизирующий проводы зимы и встречу весны.

Масленичная неделя делится на два периода: с понедельника по среду - узкая Масленица, с четверга по воскресенье - широкая Масленица. В первые три дня можно заниматься хозяйственными делами, а с четверга все работы прекращаются. На протяжении всего периода нельзя употреблять алкоголь и испытывать негативные эмоции. А гостей встречать нужно только в убранном доме, иначе бардак будет сопровождать весь год.

Что нельзя делать на Масленицу

В период Масленицы запрещено употреблять алкогольные напитки.

Также нельзя ссориться, злиться, сквернословить.

На Масленицу принято гулять и веселиться, а вот грустить и унывать - нет.

На Масленицу нельзя встречать гостей в неубранном доме.

Во время масленичной недели мясо и мясные продукты есть нельзя, так как этот период предшествует Великому посту. Однако запрет не касается рыбы, морепродуктов и молочных продуктов - их есть можно.

Можно ли работать на Масленицу

Никаких запретов на выполнение любых видов работ на Масленицу нет. Наоборот, гостей нужно встречать в убранном доме, готовить блины можно каждый день.

Также считается, что в праздничный период необходимо избавляться от старых вещей. Такой ритуал привлекает в дом новое.

Последний день Масленицы (Прощеное воскресенье) нужно посвятить отдыху и веселью, попросить прощения у близких и самому простить все обиды.

Нельзя забывать, что Масленица - праздник встречи весны. Он заканчивается сожжением соломенного чучела, которое символизирует зимние холода. Поэтому в воскресный день стоит сходить на праздничное гуляние, поводить хороводы и проводить зиму в хорошем настроении.