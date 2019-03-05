Масленица 2019: что можно и что нельзя делать в праздник

Масленица - это веселый народный праздник, символизирующий проводы зимы и встречу весны.
Масленичная неделя делится на два периода: с понедельника по среду - узкая Масленица, с четверга по воскресенье - широкая Масленица. В первые три дня можно заниматься хозяйственными делами, а с четверга все работы прекращаются. На протяжении всего периода нельзя употреблять алкоголь и испытывать негативные эмоции. А гостей встречать нужно только в убранном доме, иначе бардак будет сопровождать весь год.
Что нельзя делать на Масленицу
В период Масленицы запрещено употреблять алкогольные напитки.
Также нельзя ссориться, злиться, сквернословить.
На Масленицу принято гулять и веселиться, а вот грустить и унывать - нет.
На Масленицу нельзя встречать гостей в неубранном доме.
Во время масленичной недели мясо и мясные продукты есть нельзя, так как этот период предшествует Великому посту. Однако запрет не касается рыбы, морепродуктов и молочных продуктов - их есть можно.
Можно ли работать на Масленицу
Никаких запретов на выполнение любых видов работ на Масленицу нет. Наоборот, гостей нужно встречать в убранном доме, готовить блины можно каждый день.
Также считается, что в праздничный период необходимо избавляться от старых вещей. Такой ритуал привлекает в дом новое.
Последний день Масленицы (Прощеное воскресенье) нужно посвятить отдыху и веселью, попросить прощения у близких и самому простить все обиды.
Нельзя забывать, что Масленица - праздник встречи весны. Он заканчивается сожжением соломенного чучела, которое символизирует зимние холода. Поэтому в воскресный день стоит сходить на праздничное гуляние, поводить хороводы и проводить зиму в хорошем настроении.