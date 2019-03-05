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Второй этап медицинской реформы: что нужно знать украинцам

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Второй этап медицинской реформы: что нужно знать украинцам
13:33 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Кабинет министров Украины одобрил запуск второго этапа медицинской реформы в виде пилотного проекта в Полтавской области.

Правительство приняло решение о запуске пилотного проекта в Полтавской области с 1 апреля по 31 декабря. В рамках эксперимента договора о медобслуживании будут заключаться в электронной форме. Также Национальная служба здоровья будет оплачивать медицинские услуги амбулаторно-поликлинической помощи (в том числе и на дневном стационаре). Ставка будет рассчитана отдельно для каждой больницы.

Электронные рецепты

С апреля в Украине также заработает электронный рецепт. Решение о запуске обновленной программы Доступные лекарства было принято на заседании правительства накануне.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, все транзакции в этой программе становятся электронными. Вместо бумажного рецепта будет действовать электронный. По нему лекарства можно будет получить в любой аптеке, заключившей договор со службой.

 

Е-рецепт выглядит как номер, который пациент получает в СМС

"Доступные лекарства будет выписывать выбранный вами семейный врач или терапевт, если вы выбрали терапевта. Вторая большая перемена – это то, что врач выписывает электронный рецепт. Он учитывается в Национальной учетной системе здравоохранения. Фактически электронный рецепт выглядит как номер, который пациент получает на свой привязанный к декларации с врачом мобильный телефон в виде СМС и сообщает его в аптеке. Выписанные рецепты в аптеке подтверждаются через электронную систему здравоохранения", – сообщил Ковтонюк.

Медицинские учреждения первичного звена готовы к такому обновлению системы. Практически у всех врачей есть компьютеры на рабочем месте, уверяет Ковтонюк.

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Как получить лекарства по электронному рецепту

Человеку, который хочет получить лекарства по электронному рецепту в рамках программы Доступные лекарства, нужно прийти на прием к семейному врачу, терапевту или педиатру, с которым у него подписана декларация. Без подписания декларации воспользоваться программой невозможно.

Во время приема врач должен выписать рецепт и вместе с пациентом проверить, является ли указанный в декларации номер мобильного телефона актуальным, и принадлежит ли он пациенту. После проверки номера выписывается рецепт уже в электронной системе здравоохранения. На мобильный телефон пациента приходит СМС с уникальным номером рецепта и кодом подтверждения для получения лекарств в аптеке.

Без подписания декларации воспользоваться программой невозможно

При необходимости или по просьбе пациента врач может распечатать консультационный вывод, который содержит раздел с назначениями, в частности назначением лекарств. В этом разделе указывается информация о выписанных лекарствах и номер электронного рецепта.

Далее пациент может пойти в любую удобную для него аптеку, которая участвует в программе Доступные лекарства. Там нужно назвать работнику аптеки номер рецепта, на что работник аптеки должен предложить пациенту те лекарственные средства, которые есть в аптеке и входят в программу Доступные лекарства.

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Бюджет программы

Программа Доступные лекарства работает почти два года. За этот период выписали более 33 млн рецептов на почти 2 миллиарда гривен.

Сегодня Доступные лекарства покрывают три заболевания: сердечно-сосудистые, диабет второго типа и бронхиальную астму. В перспективе планируется дополнять программу. Бюджет программы в этом году был увеличен на треть – до 1 миллиарда гривен.

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Доставка лекарств по почте

В правительстве также анонсировали запуск почтовой доставки лекарств в села. Об этом сообщил министр Кабмина Александр Саенко. По его словам, чиновники думают, как доставлять лекарства в сельскую местность.

"Рассматривали, в том числе, на совещании у премьер-министра вопрос доставки почтой, как есть во всем мире, по целому ряду препаратов, которые не требуют какого-то температурного режима. Нужно исследовать это, чтобы мы сельскую местность там, где нет аптек, аптечных пунктов, могли обеспечить лекарствами. Такая практика существует во всем мире. Мы также над этим работаем", – сообщил Саенко.

Е-pецепт позволит пaциентaм получать необходимые им лекарства в любой aптеке, которая вошла в пpогpaмму, незaвисимо от того, в каком городе или поселке был выписaн pецепт.

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Кабинет Министров, Медицинская реформа, Медобслуживание, Второй этап медицинской реформы.
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