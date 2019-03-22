Варнава попала в "черный список" артистов

Новости Украины: Екатерина Варнава попала в список запрещенных в Украине звезд, и теперь не может посещать страну.

Министерство культуры Украины внесло артистку в "черный список" на основании обращения СБУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Утверждается, что звезда телешоу является лицом, представляющим угрозу безопасности Украины.

Решение было принято в соответствии с Законом Украины "Про внесение изменений к некоторым законам Украины про защиту информационного телерадиопространства Украины". Под запрет попали и фильмы, в которых снялась актриса.

Как объяснили представители СБУ, это связано с выступлением Варнавы в Крыму 2016 года. Тогда артистка приняла участие в концерте.