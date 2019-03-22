Итоги 21 марта: самый большой бюллетень, отсрочка Brexit и скандальное заявление Луценко

Новости Украины: Украинцы впервые увидели бюллетень к президентским выборам 2019. Скандал вокруг заявления Юрия Луценко о "списке неприкасаемых" получил международный резонанс. В ЕС поддержали отсрочку Brexit. Стало известно, когда будут результаты экзит-полов. Такими были главные новости 21 марта в Украине и мире.

Центризбирком напечатал 90% бюллетеней

По состоянию на 21 марта полиграфкомбинат "Украина" напечатал уже более 90% избирательных бюллетеней. 80 сантиметров и 39 кандидатов: как будет выглядеть бюллетень для президентских выборов, – фото Часть из них уже передали в регионы. Согласно условиям договора, полиграфкомбинат должен завершить печать бюллетеней 24 марта.

Размеры бюллетеня в этом году – особенные: в длину документ достигает 80 сантиметров. Это – самый большой по размеру бюллетень за время независимости Украины. Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга.80-сантиметровый лист содержит имена 39 кандидатов на пост главы государства. Если выложить один за одним все бюллетени, то их длина составит 24 тысячи 354 километра. Фактически, таково расстояние от Киева до столицы Уругвая. Длина экватора Земли – чуть больше чем 40 тысяч километров. Следовательно бюллетенями можно было бы выложить больше половины экватора нашей планеты.

Усі бюлетені після друку перевіряють та перераховують вручну. Згодом вони пакуються в упаковки по 500 штук - її вага близько 7 кг. pic.twitter.com/TaFugI2lR8 — Anastasia Magazowa (@anastasia_maga) 21 марта 2019 г.

Площадь всех заказанных бюллетеней составляет почти 5 квадратных километров – это как 70 футбольных полей, – рассказала Татьяна Слипачук. Для печати избирательных бюллетеней планируется использование 434 тонн бумаги. Лист будет иметь 10 степеней защиты.

Скандальное заявление Луценко и его влияние на отношения Украины и США

Юрий Луценко, руководитель ГПУ, заявил о том, что действующий посол США в Украине Мари Йованович передала ему список "неприкасаемых" – то есть, людей, которых прокуроры не должны были трогать. Заявление получило большой международный резонанс.

На такие громкие слова уже отреагировали в Государственном департаменте США. Там отметили, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".

Экзит-пол на президентских выборах: когда будут первые результаты

Директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина сказала, что результаты Национального экзит-пола будут известны после 20 часов 31 марта.

Бекешкина отметила, что экзит-пол – обязательный компонент любых демократических выборов. В Украине это еще и дополнительный фактор контроля за проведением выборов, поскольку почти 70% респондентов не верят, что выборы в Украине будут честными.

В ЕС поддержали отсрочку Brexit

Лидеры 27 стран ЕС приняли единогласное решение об отсрочке даты Brexit на основании двух возможных сценариев.

Так выход Британии из Евросоюза будет отложен до 22 мая при условии, что британский парламент одобрит до конца марта соглашение о выходе, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет.

Рост экономики Украины побил рекорд за семь лет

По данным Государственной службы статистики, рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние семь лет.

В целом за прошлый год номинальный ВВП составил 3,559 триллиона гривен, а в расчете на одного человека – 84,190 тысячи гривен.

Европейская народная партия приостановила членство партии Орбана

Членство партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Фидес в правоцентристской Европейской народной партии приостановили за распространение дезинформации об институтах Евросоюза в связи с мигрантской политикой Брюсселя.

Конфликт произошел из-за билбордов Фидес с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и миллиардером Джорджем Соросом с антиевропейскими лозунгами.

Россия и Венгрия согласовали поставки газа без Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава Газпрома договорились о поставках российского газа на 2020 год в случае остановки транзита через Украину.

Согласно заключенному соглашению, Газпром обеспечит поставки природного газа Венгрии вне зависимости от того, состоится ли транзитное соглашение между Россией и Украиной в будущем.

Внешний долг Украины приблизился к 115 млрд долларов

По итогам четвертого квартала 2018 года валовый внешний долг Украины вырос на 515 млн долларов − до 114,707 млрд долларов.

В том числе долг сектора государственного управления вырос на 4,8% - до 40,128 млрд долл., долг центрального банка – на 17,6%, до 7,938 млрд долл.

Долг прочих депозитных корпораций сократился на 0,2% - до 5,797 млрд долл., долг других секторов – на 3,9%, до 51,430 млрд долл., прямые инвестиции (межфирмовый долг) – на 4,1%, до 9,414 млрд долл.