Скачать
Воскресенье, 24.03.2019
Слухи об устранении премьера Британии: Мэй собрала министров
Слухи об устранении премьера Британии: Мэй собрала министров
Полярники получат Томос
Полярники получат Томос
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм

Итоги 21 марта: самый большой бюллетень, отсрочка Brexit и скандальное заявление Луценко

Смотрите фото (3)
Итоги 21 марта: самый большой бюллетень, отсрочка Brexit и скандальное заявление Луценко
08:24 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Фото: facebook.com/UACEC

Новости Украины: Украинцы впервые увидели бюллетень к президентским выборам 2019. Скандал вокруг заявления Юрия Луценко о "списке неприкасаемых" получил международный резонанс. В ЕС поддержали отсрочку Brexit. Стало известно, когда будут результаты экзит-полов. Такими были главные новости 21 марта в Украине и мире.

Центризбирком напечатал 90% бюллетеней

По состоянию на 21 марта полиграфкомбинат "Украина" напечатал уже более 90% избирательных бюллетеней. 80 сантиметров и 39 кандидатов: как будет выглядеть бюллетень для президентских выборов, – фото Часть из них уже передали в регионы. Согласно условиям договора, полиграфкомбинат должен завершить печать бюллетеней 24 марта.

Размеры бюллетеня в этом году – особенные: в длину документ достигает 80 сантиметров. Это – самый большой по размеру бюллетень за время независимости Украины. Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга.80-сантиметровый лист содержит имена 39 кандидатов на пост главы государства. Если выложить один за одним все бюллетени, то их длина составит 24 тысячи 354 километра. Фактически, таково расстояние от Киева до столицы Уругвая. Длина экватора Земли – чуть больше чем 40 тысяч километров. Следовательно бюллетенями можно было бы выложить больше половины экватора нашей планеты.

Площадь всех заказанных бюллетеней составляет почти 5 квадратных километров – это как 70 футбольных полей, – рассказала Татьяна Слипачук. Для печати избирательных бюллетеней планируется использование 434 тонн бумаги. Лист будет иметь 10 степеней защиты.

Скандальное заявление Луценко и его влияние на отношения Украины и США

Юрий Луценко, руководитель ГПУ, заявил о том, что действующий посол США в Украине Мари Йованович передала ему список "неприкасаемых" – то есть, людей, которых прокуроры не должны были трогать. Заявление получило большой международный резонанс.

На такие громкие слова уже отреагировали в Государственном департаменте США. Там отметили, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".

Экзит-пол на президентских выборах: когда будут первые результаты

Директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина сказала, что результаты Национального экзит-пола будут известны после 20 часов 31 марта.

Бекешкина отметила, что экзит-пол – обязательный компонент любых демократических выборов. В Украине это еще и дополнительный фактор контроля за проведением выборов, поскольку почти 70% респондентов не верят, что выборы в Украине будут честными.

В Facebook признались, что соцсеть хранила незашифрованные пароли пользователей

В ЕС поддержали отсрочку Brexit

Лидеры 27 стран ЕС приняли единогласное решение об отсрочке даты Brexit на основании двух возможных сценариев.

Так выход Британии из Евросоюза будет отложен до 22 мая при условии, что британский парламент одобрит до конца марта соглашение о выходе, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет.

Рост экономики Украины побил рекорд за семь лет

По данным Государственной службы статистики, рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние семь лет.

В целом за прошлый год номинальный ВВП составил 3,559 триллиона гривен, а в расчете на одного человека – 84,190 тысячи гривен.

Европейская народная партия приостановила членство партии Орбана

Членство партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Фидес в правоцентристской Европейской народной партии приостановили за распространение дезинформации об институтах Евросоюза в связи с мигрантской политикой Брюсселя.

Конфликт произошел из-за билбордов Фидес с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и миллиардером Джорджем Соросом с антиевропейскими лозунгами.

Россия и Венгрия согласовали поставки газа без Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава Газпрома договорились о поставках российского газа на 2020 год в случае остановки транзита через Украину.

Согласно заключенному соглашению, Газпром обеспечит поставки природного газа Венгрии вне зависимости от того, состоится ли транзитное соглашение между Россией и Украиной в будущем.

Внешний долг Украины приблизился к 115 млрд долларов

По итогам четвертого квартала 2018 года валовый внешний долг Украины вырос на 515 млн долларов − до 114,707 млрд долларов.

В том числе долг сектора государственного управления вырос на 4,8% - до 40,128 млрд долл., долг центрального банка – на 17,6%, до 7,938 млрд долл.

Долг прочих депозитных корпораций сократился на 0,2% - до 5,797 млрд долл., долг других секторов – на 3,9%, до 51,430 млрд долл., прямые инвестиции (межфирмовый долг) – на 4,1%, до 9,414 млрд долл.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Юрий Луценко, Выборы, Бюллетень, Brexit, Итоги дня, Главные новости, Итоги 21 марта, Главные новости 21 марта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 24 марта – День Антипия, Евфимия
02 "Вот это ноги": Надя Дорофеева показала фигуру в коротком наряде
03 Новый "Вечерний Квартал 95": смотреть онлайн полный выпуск (Видео)
04 СМС-поздравления с днем рождения на 24 марта
05 Горячая штучка: "ягодицы" Нади Дорофеевой увидела вся страна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина через неделю перейдет на летнее время: когда и как переводить часы
Украина 31 марта перейдет на летнее время
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь