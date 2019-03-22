Порошенко назвал наиболее приоритетную реформу для государства в Украине

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на сегодняшний день для государства страны приоритетной является реформа системы здравоохранения.

Президент Украины Петр Порошенко на форуме "Школа семейного врача" в Киеве 22 марта заявил, что тема реформирования системы здравоохранения является самой приоритетной для Украины.

Порошенко сообщил, что основным направлением реформы стала первичная медпомощь. По его словам, именно благодаря первичной медицинской помощи и закладывается 80% успеха системы здравоохранения. На сегодняшний день, позитивные изменения наблюдаются везде, где есть громады.

Главным преимуществом таких изменений для пациента является свободный доступ к качественным услугам, а для врача это - новая ответственность. Благодаря запуску работы новой системы медицины меняются отношения между пациентом и врачом.

Однако, существуют также ключевые моменты, на которые стоит обратить особое внимание. Например, это сельская медицина, так как по последним данным треть населения проживает в сельской местности.

По словам президента Украины, в сельской медицине существует определенная особенность, а именно низкие доходы и пенсионный возраст пациентов, из-за которого существует риск высокой смертности. В связи с этим, после того, как в государственный бюджет Украины после спецконфискации вернули $2 млрд, главными приоритетами стало использования этих средств на армию и сельскую медицину.

Ранее Супрун заявила, что право на жизнь, достоинство и защиту от дискриминации - основополагающие права каждого человека, однако у украинских семей есть опыт нарушения этих прав из-за устаревшей советской системы. Украинцы имеют право на: максимум помощи с первых дней жизни, вакцинацию, доступную и своевременную помощь при инфаркте, предотвращение болезней, уважение и внимательность. Супрун отметила, что если перечисленные права нарушают, нужно обратиться с письменной жалобой к главному врачу учреждения здравоохранения и/или начальнику управления здравоохранения при соответствующей местной администрации или совете.