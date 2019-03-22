В Украину не пустили восемь тысяч иностранцев

Новости Украины: В связи с повышенным вниманием сотрудников пограничных служб к тем, кто желает попасть на территорию Украины, многие не проходят контроль.

Как сообщает помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, с начала этого года в страну не пустили восемь тысяч иностранцев. Это обусловлено выполнением обязанностей сотрудниками пограничной службы в рамках усиленного контроля за въездом иностранцев в Украину.

За истекший период с начала года более 300 лиц было притянуто к ответственности за незаконное пребывание на территории державы. В прошлом году пересечь кордоны в обход правилам пыталось рекордное количество мигрантов - 1101 человек.

Тем не менее, в 2018 году более 14 миллионам туристов удалось увидеть красоты страны законным путем. Такие данные предоставили в Министерстве экономического развития и торговли. В ведомстве уже работают над улучшением показателей туристической активности до 30 миллионов приезжих. Для этого в бюджет было заложено 17 млн. грн.