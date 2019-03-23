Приметы и обряды на 23 марта – Василиса – вешней воды указательница

Новости Украины: По приметам на 23 марта судили о том, будут ли еще холода.

По одному из древних календарей в этот период у славян день богини Весты. В народном месяцеслове дата получила название Василиса - вешней воды указательница. Считалось, что с этого дня начинаются мартовские грозы, а зима уже окончательно отступила. Природа пробуждается после холодов, день становится длиннее ночи. Утром еще часто бывают заморозки, но они уже мягкие и непродолжительные.

Верили, что святая Василиса весенние ручьи наделяет памятью и способностью видеть тайное. К ней обращались, чтобы вода не подтопила дома, погреба и другие постройки. если вода все-таки проникала внутрь, считали, что это за грехи, совершенные в прошлом году.



У славян в этот период начинается либо уже идет день богини Весты, или Весны. его отмечают вскоре после дня весеннего равноденствия (21 марта). В это время пекут из теста фигуры жаворонков, печенье и оладьи с солнечной символикой. Приход весны и прилет перелетных птиц празднуют веселыми песнями, играми и хороводами.

В древности все незамужние девушки обучались жрицами и ведающими женщинами ритуалам и обрядам, позволяющим им вещать, выступая проводниками вести Божьей. Поэтому их называли вестами.

В день богини Весты оглашали имена девушек, достигших половой зрелости. В этот славянский женский праздник принято баловать подарками всех женщин и девушек.

Традиции

У крестьян на Василису были свои заботы. Нужно от дома отвести воду, чтобы в подпол не ушла. Для этого во дворе рыли канавки. Рыбаки отправлялись на речку рыбачить. Примечали, если в лунку бегут весенние ручьи, хорошо ловится плотва.

23 марта ожидаются теплые туманы, съедающие снег. Про туман в народе говорили:

Белая вата плывет куда-то.

Серое сукно тянется в окно.

Сивые кабаны все поле облегли.

Эти выражения использовались как образное описание тумана, а также в качестве загадок.

Народные приметы

Зайцы близко подходят к домам 23 марта - жди похолодания.

Журавли прилетели - будет весна теплой.

Холодный ветер подул - зима еще долго продержится.

Синие тучи плывут по небу - в ближайшее время погода будет дождливой, но теплой.

Ручьи в реку потекли - примета о том, что хорошего клева плотвы можно ждать.

Прилетела трясогузка - ровно через 12 дней начнется половодье.

Мрачный и пасмурный день - хороший урожай льна соберешь.

Густой туман 23 марта висит - снег скоро растает, но летом будут часто идти дожди.

Воле муравейника начинает таять снег именно с северной стороны - лето будет благополучным, удастся сохранить и вырастить овощи и фрукты.

Трещит кора деревьев - примета того, что весна будет сухой и без дождей.

В воздухе кружат жаворонки - скоро появится первая трава.

если же снег тает с южной стороны муравейника, то лето будет коротким и ненастным.

По примете 23 марта, если будет гроза - год будет урожайным.

Прилетели скворцы - скоро снег растает.

если по примете утром пасмурно, а вечером небо проясняется - жди заморозков.

Прилетели ласточки - будет большой урожай, и можно отправляться на рыбалку, потому что клев будет также хорошим.

Вокруг Луны видны круги - скоро дождь пойдет.