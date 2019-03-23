Именины (День Ангела) Анастасии: значение имени и поздравления

Считается, что девочка, получившая при крещении это имя, будет подвижной, жизнерадостной, со светлой творческой натурой. Анастасии обладают одновременно и логическим и тонким творческим мышлением. В детстве Насти - непоседы и не способны делать что-то через силу. Повзрослев, они также выполняют работу скорее по велению души, чем из-за финансовой выгоды. Однако, Анастасии очень любят комфорт и дорогие вещи. Они часто становятся актрисами, писательницами и музыкантами.
В мужья Анастасии выбирают людей надежных и правдивых. Могут искать их довольно долго - и часто счастливы в браке, становятся заботливыми женами и матерями.
Современная (земная) Анастасия представляет собой типичного холерика с очень быстрой реакцией. Она ни минуты не может усидеть на одном месте. Поэтому символом Анастасии является почтовый голубь, так что в жизни с ней легко. У нее постоянно меняется настроение – она то смеется, то плачет. Или вообще часами сидит молча в глубокой депрессии, полностью ушедшая в свой внутренний мир.
Также считается, что характер Анастасии зависит от того, каким уменьшительно-ласкательным именем ее называли в детстве.
Цвет имени Анастасии - красный, серебристый, темно-зеленый. Планета-покровитель - Марс. Подходящие для Насти цветы - орхидея и жасмин. Драгоценные камни - изумруд, огненный опал.
Астрологи считают, что Анастасией лучше называть ребенка, который родился под знаком Овна, Близнецов или Девы.
Анастасия, ты прекрасна,
Такой шикарной будь всегда,
Сияй, как солнце в небе, ясно,
Раскрась жизнь в яркие цвета!
Пусть будет, Настенька, удача
С тобою рядышком шагать!
Улыбки радостной не пряча,
Желаю в счастье утопать!
Поздравляем, Настенька,
С праздником тебя!
Будь такой же доброю,
Милою всегда!
Пусть сады весенние
Для тебя цветут,
Птицы песни звонкие
Для тебя поют.
Будь всегда красивою,
В чудеса поверь.
И в страну счастливую
Распахнется дверь.
Желаю тебе огромного счастья,
Добра, много ярких, солнечных дней,
Всегда улыбайся, прекрасная Настя,
Чтоб жизнь твоя стала еще веселей!
Пусть все, что задумала, то и случится,
Желаю любви, чтоб ты вечно цвела!
Шагай лишь вперед, не зная границы,
Тебе удадутся любые дела!
Настя, Настюшка, Анастасия!
Словно царица, словно богиня!
Так же красива и так величава,
Не избежать тебе счастья и славы!
Что в поздравке для тебя пожелать?
Мудрость, любовь и добро постигать!
Счастье пускай будет просто прекрасным,
Жизнь пусть всегда будет светлой и ясной!
Анастасия наша, Настя,
Сегодня праздник твой,
Тебе желаем счастья,
Всегда быть молодой,
Ты добрая и нежная,
Красавица из сказок,
Как орхидея свежая,
Вся состоишь из цветных красок,
Пусть все сбываются твои мечты,
Приносят радость все всегда,
Пусть будут мысли и душа чисты,
Как в озере Байкал вода!
Имя - символ воскресенья,
Потому, Настасья, будь
Лишь уверенной в решеньях -
И всегда отыщешь путь.
Все тревоги и сомненья
Пусть обходят стороной;
Радость лишь к тебе стучится,
Будь все время молодой.
Все божественные знаки
есть проводники добра;
Озаряй всех ярким светом,
Долгих лет тебе. Ура!