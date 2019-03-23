Именины (День Ангела) Анастасии: значение имени и поздравления

Новости Украины: В переводе с древнегреческого Имя Анастасия означает - "воскресение (возвращенная к жизни)".

Считается, что девочка, получившая при крещении это имя, будет подвижной, жизнерадостной, со светлой творческой натурой. Анастасии обладают одновременно и логическим и тонким творческим мышлением. В детстве Насти - непоседы и не способны делать что-то через силу. Повзрослев, они также выполняют работу скорее по велению души, чем из-за финансовой выгоды. Однако, Анастасии очень любят комфорт и дорогие вещи. Они часто становятся актрисами, писательницами и музыкантами.

В мужья Анастасии выбирают людей надежных и правдивых. Могут искать их довольно долго - и часто счастливы в браке, становятся заботливыми женами и матерями.

Современная (земная) Анастасия представляет собой типичного холерика с очень быстрой реакцией. Она ни минуты не может усидеть на одном месте. Поэтому символом Анастасии является почтовый голубь, так что в жизни с ней легко. У нее постоянно меняется настроение – она то смеется, то плачет. Или вообще часами сидит молча в глубокой депрессии, полностью ушедшая в свой внутренний мир.

Также считается, что характер Анастасии зависит от того, каким уменьшительно-ласкательным именем ее называли в детстве.

Цвет имени Анастасии - красный, серебристый, темно-зеленый. Планета-покровитель - Марс. Подходящие для Насти цветы - орхидея и жасмин. Драгоценные камни - изумруд, огненный опал.

Астрологи считают, что Анастасией лучше называть ребенка, который родился под знаком Овна, Близнецов или Девы.

Поздравления

Анастасия, ты прекрасна,

Такой шикарной будь всегда,

Сияй, как солнце в небе, ясно,

Раскрась жизнь в яркие цвета!

Пусть будет, Настенька, удача

С тобою рядышком шагать!

Улыбки радостной не пряча,

Желаю в счастье утопать!

Поздравляем, Настенька,

С праздником тебя!

Будь такой же доброю,

Милою всегда!

Пусть сады весенние

Для тебя цветут,

Птицы песни звонкие

Для тебя поют.

Будь всегда красивою,

В чудеса поверь.

И в страну счастливую

Распахнется дверь.

Желаю тебе огромного счастья,

Добра, много ярких, солнечных дней,

Всегда улыбайся, прекрасная Настя,

Чтоб жизнь твоя стала еще веселей!

Пусть все, что задумала, то и случится,

Желаю любви, чтоб ты вечно цвела!

Шагай лишь вперед, не зная границы,

Тебе удадутся любые дела!

Настя, Настюшка, Анастасия!

Словно царица, словно богиня!

Так же красива и так величава,

Не избежать тебе счастья и славы!

Что в поздравке для тебя пожелать?

Мудрость, любовь и добро постигать!

Счастье пускай будет просто прекрасным,

Жизнь пусть всегда будет светлой и ясной!

Анастасия наша, Настя,

Сегодня праздник твой,

Тебе желаем счастья,

Всегда быть молодой,

Ты добрая и нежная,

Красавица из сказок,

Как орхидея свежая,

Вся состоишь из цветных красок,

Пусть все сбываются твои мечты,

Приносят радость все всегда,

Пусть будут мысли и душа чисты,

Как в озере Байкал вода!

Имя - символ воскресенья,

Потому, Настасья, будь

Лишь уверенной в решеньях -

И всегда отыщешь путь.

Все тревоги и сомненья

Пусть обходят стороной;

Радость лишь к тебе стучится,

Будь все время молодой.

Все божественные знаки

есть проводники добра;

Озаряй всех ярким светом,

Долгих лет тебе. Ура!