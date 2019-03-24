Приметы и обряды на 24 марта – День Антипия, Евфимия

В народном месяцеслове дата получила название Антип-зубник, Софрон, Евфимий, Заря кукушка. Православная церковь в этот день почитает:
В православной церкви 24 марта почитается память святителей Софрония и Ефима (Евфимия). В народе называют этот день "птичьим". Так, славяне верили, что птицы вылетают из теплых краев именно в это время, начинают готовиться к появлению потомства, вьют гнезда. Наблюдали за птицами и старались предугадать, какой будет погода. Молодежь и дети 24 марта неслись веселой гурьбой в лес или поле для того, чтобы встретить перелетных птиц. Считалось, что по местам их гнездования можно понять, какой будет погода в ближайшие дни и месяцы.
Считалось, что к Ефиму и Софронию прилетают зяблики и чибисы, кукушка подает голос. В этот день наблюдали за птицами, предсказывая то, каким будет будущее лето. Если гнезда расположены на солнечной стороне, значит, лето будет холодным, если в тени - оно будет жарким. Когда первый раз слышат кукушку, полагается брякнуть деньгами в кармане, чтобы водились. Верили, что ранняя кукушка (прежде чем распустятся листья на деревьях) - к голоду. В этот день начинали работы в саду.
Порывистый и холодный ветер - весна будет прохладной
Утром и ночью иней - значит, следующий день будет без дождей
В марте часто идет дождь - примета того, что год будет неурожайным
Грачи и дикие утки одновременно прилетели - будет тепло
Если холода завершились до 23 марта, то будет теплое лето
На Антипа мыши появились на полях - это предвещает неурожай
Говорят, что на Ефима и Софрония поет первая кукушка. И если вы услышите ее в день Антипия, то слегка встряхните кошелек с монетами - так можно привлечь удачу и богатство.
Если хорошо подтаял снег на озимых, то жди урожай грибов.
Если по примете на 24 марта собрать талую воду, то ее можно использовать для лечения, полива растений, стирки, мытья полов и т.д.
Считается, что она обладает целебными свойствами.
Если гнезда птиц располагаются на солнечной стороне деревьев, кустарников, домов, то лето будет холодным. А если птицы вьют свои гнезда в тени, то лето, наоборот, будет очень теплым.
Журавли низко пролетают над землей 24 марта - будет дождь.
Кукушка прилетела раньше, чем на деревьях листья появились - жди неурожая.
Грачи летают высоко и быстро опускаются на землю - будет дождь.
Все птицы прилетели практически в одно и то же время - примета того, что будет похолодание.
Увидеть жаворонка - будет потепление.
Увидеть ласточку в этот день - жди несчастья.