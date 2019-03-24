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Приметы и обряды на 24 марта – День Антипия, Евфимия

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Приметы и обряды на 24 марта – День Антипия, Евфимия
07:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: По приметам на 24 марта судили о том, каким будет лето. В народном месяцеслове дата получила название Антип-зубник, Софрон, Евфимий, Заря кукушка.

В народном месяцеслове дата получила название Антип-зубник, Софрон, Евфимий, Заря кукушка. Православная церковь в этот день почитает:

  • священномученика Антипы;
  • Евфимия, архиепископа Новгородского;
  • святителей Софрония, епископа Врачанского;
  • Софрония, патриарха Иерусалимского.

В православной церкви 24 марта почитается память святителей Софрония и Ефима (Евфимия). В народе называют этот день "птичьим". Так, славяне верили, что птицы вылетают из теплых краев именно в это время, начинают готовиться к появлению потомства, вьют гнезда. Наблюдали за птицами и старались предугадать, какой будет погода. Молодежь и дети 24 марта неслись веселой гурьбой в лес или поле для того, чтобы встретить перелетных птиц. Считалось, что по местам их гнездования можно понять, какой будет погода в ближайшие дни и месяцы.

Традиции

Считалось, что к Ефиму и Софронию прилетают зяблики и чибисы, кукушка подает голос. В этот день наблюдали за птицами, предсказывая то, каким будет будущее лето. Если гнезда расположены на солнечной стороне, значит, лето будет холодным, если в тени - оно будет жарким. Когда первый раз слышат кукушку, полагается брякнуть деньгами в кармане, чтобы водились. Верили, что ранняя кукушка (прежде чем распустятся листья на деревьях) - к голоду. В этот день начинали работы в саду.

Народные приметы

Порывистый и холодный ветер - весна будет прохладной

Утром и ночью иней - значит, следующий день будет без дождей

В марте часто идет дождь - примета того, что год будет неурожайным

Грачи и дикие утки одновременно прилетели - будет тепло

Если холода завершились до 23 марта, то будет теплое лето

На Антипа мыши появились на полях - это предвещает неурожай

Говорят, что на Ефима и Софрония поет первая кукушка. И если вы услышите ее в день Антипия, то слегка встряхните кошелек с монетами - так можно привлечь удачу и богатство.

Если хорошо подтаял снег на озимых, то жди урожай грибов.

Если по примете на 24 марта собрать талую воду, то ее можно использовать для лечения, полива растений, стирки, мытья полов и т.д.

Считается, что она обладает целебными свойствами.

Знаменательные события в истории: 24 марта 2019 года

Если гнезда птиц располагаются на солнечной стороне деревьев, кустарников, домов, то лето будет холодным. А если птицы вьют свои гнезда в тени, то лето, наоборот, будет очень теплым.

Журавли низко пролетают над землей 24 марта - будет дождь.

Кукушка прилетела раньше, чем на деревьях листья появились - жди неурожая.

Грачи летают высоко и быстро опускаются на землю - будет дождь.

Все птицы прилетели практически в одно и то же время - примета того, что будет похолодание.

Увидеть жаворонка - будет потепление.

Увидеть ласточку в этот день - жди несчастья.

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