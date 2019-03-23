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Супрун выступает за уголовную ответственность за продажу антибиотиков без рецепта

Супрун выступает за уголовную ответственность за продажу антибиотиков без рецепта
17:40 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Супрун хочет уголовной ответственности за лекарства без рецепта.

Министерство здравоохранения выступает за введение уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта.

Об этом сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью Радио Свобода.

В частности, по ее словам, в законе прописано, что аптека, которая продает лекарства без рецепта, даже если это лекарства, требующие рецепта, может быть оштрафована только на 120 гривень.

"Нет уголовной никакой ответственности. Для них (аптек - ред.) это дешевле, чтобы иметь бизнес, нежели соблюдать закон. Сейчас Гослекслужба разрабатывает изменения в закон. И мы повышаем этот штраф. И мы также будем ставить уголовную ответственность за то, что выдают лекарства без рецепта", - отметила Супрун.

При этом она обратила внимание на проблему бесконтрольного приема антибиотиков.

"Это очень большая проблема ... Из-за того, что много лет пользовались антибиотиками неправильно, сейчас очень много туберкулеза или других заболеваний, которые уже не могут лечиться теми же антибиотиками, поскольку уже есть резистентность к ним", - сказала Супрун.

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Она отметила, что на прошлой неделе на заседании Кабмина была принята стратегия для борьбы именно с устойчивостью к антибиотикам.

"Лучше, чтобы люди не могли иметь такой свободный доступ, поскольку в большинстве не нужно лечиться антибиотиками, когда есть вирусное заболевание ... И мы должны сузить причины, почему мы пользуемся ими", - подчеркнула руководитель Минздрава.

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Минздрав, Антибиотики, Аптеки, Ульяна Супрун.
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