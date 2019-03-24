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Супрун заявила, что в Украине достаточное количество врачей

Супрун заявила, что в Украине достаточное количество врачей
10:41 Сегодня Телеграф Фото: moz.gov.ua

Новости Украины: В Украине в реестре внесено 185 тысяч врачей, из них уже 24,5 тысячи зарегистрировались в качестве врачей первичного звена в системе eHealth.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун уверяет, что в Украине нет проблемы нехватки врачей. Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.

"В Украине есть 185 тысяч врачей в реестре. На наше население это на самом деле достаточное количество. Из них 24,5 тысячи уже зарегистрировались как врачи первичного звена в системе eHealth. Со следующего года, когда начнется лицензирование самих врачей, мы будем знать лучше, сколько тех врачей работает, где они работают, какие услуги они предоставляют", - отметила Супрун.

По ее словам, нужно, чтобы больше медицинской помощи предоставлялось на первичном звене, а не было столько специализированной медицины.

"Мы надеемся, что как будут наши новые интерны выходить из медицинских университетов, мы будем их направлять, чтобы большинство из них стали семейными врачами", - отметила Супрун, добавив, что сейчас семейные врачи зарабатывают в два, три, четыре раза больше, чем специализированные врачи. "Ибо изменение в системе финансирования началось на этом уровне. И они довольны. 76% пациентов довольны своими врачами. И у нас есть достаточно врачей на этом уровне, чтобы мы оказывали медицинскую помощь", - сказала руководитель Минздрава.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения выступает за введение уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта. В законе прописано, что аптека, которая продает лекарства без рецепта, даже если это лекарства, требующие рецепта, может быть оштрафована только на 120 гривень.Сейчас Гослекслужба разрабатывает изменения в закон и предлагает ввести уголовную ответственность за то, что выдают лекарства без рецепта.

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Все по теме:

Реестр, Количество врачей в Украине, Система eHealth, Количество зарегистрированных.
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