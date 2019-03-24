В Киеве под посольством РФ требовали освободить украинца Гриба

Новости Украины: В Киеве возле здания посольства России участники акции собрались с требованием освободить украинца Павла Гриба, которого приговорили к 6 годам тюрьмы.

Под посольством России в Киеве прошел митинг с требованием освободить Павла Гриба, которого суд в Ростове-на-Дону заключил в тюрьму на шесть лет, и других украинцев, находящихся в российских тюрьмах по политическим мотивам или удерживаемых группировками "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.

Как сообщает "Радио Свобода", также участники акции призвали граждан Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию. К митингующим никто не вышел.

В Одесі активісти ФРІ вийшли в підтримку українськиз політв'язнів, зокрема Павла Гриба. 22 березня російський суд приговорив його до 6 років позбавлення волі за нібито підготовку теракту. Подібні акції також пройшли сьогодні у Києві, Харкові та Львові. pic.twitter.com/6m5QtNMJJy — Michael Shtekel (@mishajedi) 24 марта 2019 г.

Такая же акция в Одессе собрала около десятка митингующих.

Организатором митинга выступила общественная организация "Фундация региональных инициатив". Ее представители анонсировали аналогичные акции во Львове и Харькове.

Напомним, 22 марта Северокавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил к шести годам заключения украинца Павла Гриба, которого в России обвинили в содействии террористической деятельности.