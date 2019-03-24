Скачать
Воскресенье, 24.03.2019
Посол США призвала украинцев пойти на выборы
Посол США призвала украинцев пойти на выборы
Трамп целые сутки ничего не писал в Twitter
Трамп целые сутки ничего не писал в Twitter
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Отбор Евро-2020: Уэльс обыграл Словакию
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм
Сценаристы "Игры престолов" готовят новый фильм

Госдеп США призвал РФ отменить приговор Грибу и вернуть его в Украину

Госдеп США призвал РФ отменить приговор Грибу и вернуть его в Украину
08:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Заместитель представителя Госдепа США Роберт Палладино заявил, что США осуждают приговор РФ украинцу Павлу Грибу и призывают его немедленно освободить.

Официальный Вашингтон осуждает приговор российской власти Павлу Грибу и призвал Россию немедленно освободить и отправить домой украинца, который нуждается в немедленном лечении. Об этом говорится в заявлении заместителя представителя Государственного департамента США Роберта Палладино, обнародованном в Twitter.

"Мы осуждаем вынесение приговора в России относительно заключения на шесть лет украинца Павла Гриба. Его преследовали из-за оппозиции российской агрессии против Украины", - написал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что американская сторона обеспокоена здоровьем украинца.

"Россия должна немедленно вернуть его в Украину и отменить приговор", - подчеркнул Палладино, добавив к своему сообщению хеш-тег #FreeHryb.

Как сообщалось, в пятницу российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинца Павла Гриба к шести годам заключения в колонии общего режима по обвинению в "терроризме". Сам Гриб заявил, что объявляет голодовку в знак протеста против несправедливого приговора, а также из-за того, что к нему не допустили ни врачей, ни украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

Павел Гриб исчез 24 августа 2017 года в Беларуси, куда поехал на встречу с девушкой, с которой общался в социальных сетях. В сентябре стало известно, что он оказался в следственном изоляторе города Краснодар (РФ), ему предъявлено обвинение в терроризме. Тогда же его адвокат заявила, что Гриба похитили работники ФСБ. Девушка, к которой ехал Гриб, позже в интервью призналась, что пригласить парня в Беларусь ее заставили сотрудники ФСБ Российской Федерации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Освобождение, Призыв, Госдеп США, Возвращение в Украину, Павел Гриб, Приговор Грибу в РФ, Приговор в РФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 24 марта – День Антипия, Евфимия
02 "Вот это ноги": Надя Дорофеева показала фигуру в коротком наряде
03 Новый "Вечерний Квартал 95": смотреть онлайн полный выпуск (Видео)
04 СМС-поздравления с днем рождения на 24 марта
05 Горячая штучка: "ягодицы" Нади Дорофеевой увидела вся страна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина через неделю перейдет на летнее время: когда и как переводить часы
Украина 31 марта перейдет на летнее время
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
Дождь и весеннее тепло: какими будут последние дни марта
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
СМИ: Россия перебросила войска в Венесуэлу
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Звездные ритуалы: что делает Екатерина Кухар перед каждым выходом на сцену
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь