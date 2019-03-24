Госдеп США призвал РФ отменить приговор Грибу и вернуть его в Украину

Новости Украины: Заместитель представителя Госдепа США Роберт Палладино заявил, что США осуждают приговор РФ украинцу Павлу Грибу и призывают его немедленно освободить.

Официальный Вашингтон осуждает приговор российской власти Павлу Грибу и призвал Россию немедленно освободить и отправить домой украинца, который нуждается в немедленном лечении. Об этом говорится в заявлении заместителя представителя Государственного департамента США Роберта Палладино, обнародованном в Twitter.

"Мы осуждаем вынесение приговора в России относительно заключения на шесть лет украинца Павла Гриба. Его преследовали из-за оппозиции российской агрессии против Украины", - написал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что американская сторона обеспокоена здоровьем украинца.

"Россия должна немедленно вернуть его в Украину и отменить приговор", - подчеркнул Палладино, добавив к своему сообщению хеш-тег #FreeHryb.

We condemn Russia’s conviction and 6-year sentence of Ukrainian Pavlo Hryb. He was targeted for opposing #Russian aggression against Ukraine. We are concerned about his health. Russia should immediately return him to Ukraine, and vacate his conviction. #FreeHryb — Robert Palladino (@StateDeputySPOX) 23 марта 2019 г.

Как сообщалось, в пятницу российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинца Павла Гриба к шести годам заключения в колонии общего режима по обвинению в "терроризме". Сам Гриб заявил, что объявляет голодовку в знак протеста против несправедливого приговора, а также из-за того, что к нему не допустили ни врачей, ни украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

Павел Гриб исчез 24 августа 2017 года в Беларуси, куда поехал на встречу с девушкой, с которой общался в социальных сетях. В сентябре стало известно, что он оказался в следственном изоляторе города Краснодар (РФ), ему предъявлено обвинение в терроризме. Тогда же его адвокат заявила, что Гриба похитили работники ФСБ. Девушка, к которой ехал Гриб, позже в интервью призналась, что пригласить парня в Беларусь ее заставили сотрудники ФСБ Российской Федерации.