Госдеп США призвал РФ отменить приговор Грибу и вернуть его в Украину

Официальный Вашингтон осуждает приговор российской власти Павлу Грибу и призвал Россию немедленно освободить и отправить домой украинца, который нуждается в немедленном лечении. Об этом говорится в заявлении заместителя представителя Государственного департамента США Роберта Палладино, обнародованном в Twitter.

"Мы осуждаем вынесение приговора в России относительно заключения на шесть лет украинца Павла Гриба. Его преследовали из-за оппозиции российской агрессии против Украины", - написал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что американская сторона обеспокоена здоровьем украинца.

"Россия должна немедленно вернуть его в Украину и отменить приговор", - подчеркнул Палладино, добавив к своему сообщению хеш-тег #FreeHryb.

We condemn Russia’s conviction and 6-year sentence of Ukrainian Pavlo Hryb. He was targeted for opposing #Russian aggression against Ukraine. We are concerned about his health. Russia should immediately return him to Ukraine, and vacate his conviction. #FreeHryb

— Robert Palladino (@StateDeputySPOX) 23 марта 2019 г.