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В Польше требуют от РФ освободить Гриба и других политзаключенных

В Польше требуют от РФ освободить Гриба и других политзаключенных
14:08 Сб, 23 Март 2019 Телеграф УНИАН Фото: twitter/Hromadske

Новости Украины: В МИД Польши также отметили, что судебный процесс против Гриба был показательным, ведь его дело рассматривал военный суд.

Министерство иностранных дел Польши требует от РФ освободить Павла Гриба и других украинских политзаключенных. Об этом говорится в переданном заявлении МИД Польши.

"С глубокой озабоченностью мы восприняли информацию о приговоре в виде шести лет лишения свободы для 20-летнего украинца Павла Гриба, который был коварно похищен российской Федеральной службой безопасности на территории Беларуси в августе 2017 года", - говорится в документе.

В МИД Польши также отметили, что судебный процесс против Гриба был показательным, ведь его дело рассматривал военный суд.

"Этот процесс является очередным случаем активного участия российского судопроизводства в более широких агрессивных действиях России в Европе", - считают в польском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что категорически требуют от РФ освободить как Гриба, так и всех остальных незаконно удерживаемых граждан Украины, а к тому времени требуют обеспечить им надлежащую медицинскую помощь и возможности контактов с родными. Также польские дипломаты призвали Россию предоставить представителям украинских консульских служб доступ к посещению украинских политзаключенных.

Как сообщалось, 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Гриба к шести лет колонии общего режима по обвинению в якобы "пособничестве терроризму". После приговора Гриб объявил голодовку. Парень требует допустить к нему врачей и уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову.

В МИД Украины заявили, что Гриб может не выдержать этапирования из следственного изолятора в колонию. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал международное сообщество оказывать давление на РФ для освобождения Гриба.

О задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец Игорь Гриб, в то время член общественного совета Госпогранслужбы Украины.

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По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Позже стало известно, что украинец содержится в СИЗО в Краснодаре. Российские следователи обвиняли его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказываются разрешить украинским врачам провести осмотр Павла в СИЗО.

29 января 2019 года Денисова заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и нуждается в немедленной операции на сердце.

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Польша, РФ, МИД Польши, Политзаключенный, Павел Гриб.
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