Фейгин рассказал, кто может повлиять на освобождение Гриба

Новости Украины: Адвокат Фейгин назвал ”посредника”, которому Путину будет сложно отказать в освобождении политзаключенного Павла Гриба.

Для освобождения осужденного в РФ на шесть лет украинского политзаключенного Павла Гриба Украине нужно привлекать к сотрудничеству президента Беларуси Александра Лукашенко, который мог бы стать посредником в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.

Такое мнение в комментарии изданию ”Гордон” высказал юрист Марк Фейгин.

”В том, что приговор будет обвинительным, никто не сомневался. Причем, это никак не связано с виновностью Гриба. Это та категория дел, когда суд не занимается правосудием, а выполняет заказ, учитывая политические соображения российской власти. Не исключено, что сначала Грибу хотели дать максимальный приговор - до 20 лет. Почему дали шесть? Пожалуй, учитывали общественное мнение и его состояние здоровья. Власти РФ прекрасно понимают, что Гриба реально похитили. Поэтому дав ”средний” срок, пытаются сбалансировать ситуацию: мол, это не максимальное наказание, и не оправдание. Что может сделать защита в этих условиях? Наверное, будет обжаловать приговор. Но я бы не рассчитывал, что апелляция позволит существенно уменьшить наказание Грибу. По его статье - это минимальный срок из всех возможных”, - подчеркнул Фейгин.

Он отметил, что ситуация с Грибом может сказаться на двусторонних отношениях Украины и Беларуси.

”Украине нет смысла апеллировать к России. Это бессмысленно. А вот если говорить о Лукашенко, то здесь не так все однозначно. Гриба похитили на территории Беларуси. И Лукашенко с белорусским КГБ очень сложно отстраниться от истории с Грибом. Извините, у вас похитили человека. Да еще и в интересах другой страны. Союзное государство с РФ ничего не меняет - Лукашенко должен решать этот вопрос. Похитить гражданина Украины и передать его России - ненормально. И это накладывает отпечаток на дипломатические отношения Украины и Беларуси. Посредником в этом вопросе должен быть именно Лукашенко. Чтобы Гриб, пусть даже и осужденный, вернулся в Украину. Через обмен, помилование - любым способом”, - заявил юрист.

По его словам, с момента освобождения из России украинских политзаключенных Юрия Солошенко и Геннадия Афанасьева ситуация с обменом заключенными лицами существенно ухудшилась, поэтому освободить Гриба будет достаточно сложно.

”Когда освобождали Солошенко, поводом тоже было его плохое состояние здоровья. Но тогда, в 2016 году, была немного иная ситуация. Еще были предпосылки, что обмены продолжат. Сейчас такого нет. Вообще этим занимался [председатель политсовета ”Оппозиционной платформы - За жизнь” Виктор] Медведчук. У него были свои интересы и договоренности с президентами Украины и РФ. Формально - Солошенко и Афанасьева тогда помиловали. Можно ли добиться обмена Гриба? Чисто теоретически да. Но это будет сложнее, чем раньше. В любом случае, следует дождаться вступления приговора в силу. Только после этого вероятные переговоры будут подкреплены процессуальным решением. Для освобождения Гриба нужно искать посредника, которому Путину в силу сложившейся политической ситуации будет сложно отказать. И это не Медведчук. Возможно, Лукашенко”, - резюмировал Фейгин.