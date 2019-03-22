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ЕС отреагировал на осуждение украинца Гриба в России

ЕС отреагировал на осуждение украинца Гриба в России
15:27 Пт, 22 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Евросоюз требует освободить осужденного в России украинца Павла Гриба.

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил, что ЕС ожидает немедленного освобождения украинского гражданина Павла Гриба и требует предоставить ему доступ к специальному медицинскому лечению.

"До тех пор, пока он остается под стражей, украинским врачам должно быть разрешено видеть его, как того требует решение Европейского суда по правам человека", - подчеркивается в коммюнике, распространенном в пятницу в Брюсселе.

В документе ЕВС отмечается, что "20-летний украинский гражданин, страдающий инвалидностью и серьезным заболеванием, был похищен из Беларуси российскими властями в августе 2017 года".

Осужденный в России Павел Гриб объявил голодовку

"С тех пор он незаконно был задержан в России без каких-либо обоснованных обвинений, и состояние его здоровья продолжает вызывать беспокойство. Сегодня российский суд приговорил Павла Гриба к шести годам лишения свободы за "пропаганду терроризма"", - сказано в сообщении дипломатической службы ЕС.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор украинцу П.Грибу. По решению суда П.Гриб приговорен к 6 годам заключения в колонии общего режима.

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В свою очередь адвокат осужденного Марина Дубровина сообщила журналистам, что приговор будет обжалован.

"Суд опирался на доказательства, полученные с нарушением закона. Приговор будем обжаловать", - сказала адвокат.

П.Гриб был задержан 24 августа 2017 года (тогда ему было 19 лет - ред.) во время посещения Беларуси. Позднее стало известно, что он находится в следственном изоляторе в Краснодаре.

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Россия, Евросоюз, Политзаключенные, Павел Гриб.
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