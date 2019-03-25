Самый лучший папа: кто им может стать

Новости Украины: Среди претендентов на звание лучшего папы звезды шоу-бизнеса, блогеры, спортсмены, учителя и врачи.

К финальному этапу подходит конкурс "Папа года-2019". Сегодня последний день голосования за представленных участников. А далее будет подсчет голосов и определение победителя. Еще можно успеть отправить свое "да" за любимого папу-звезду или понравившегося кандидата.

В список участников всеукраинского конкурса попали такие именитые отцы, как Сергей Притула, Александр Педан, Юрий Горбунов, Олег Скрипка и Владимир Остапчук. Не только лучшим спортсменом, но и папой может стать Олександр Усик, Василий Вирастюк или Андрей Пятов. Всего соревнуются 35 героев в шести номинациях.

После подсчета результатов народного голосования состоится торжественная церемония награждения "Папы года-2019". Событие планируется на 2 июня.