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Филарет о возможном входе Онуфрия в ПЦУ: Примем как брата

Филарет о возможном входе Онуфрия в ПЦУ: Примем как брата
10:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Почетный патриарх ПЦУ Филерет рассказал, что он воспримет решение положительно, если предстоятель Московского патриархата митрополит Онуфрий решит войти в ПЦУ.

Если глава церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий согласится войти в Единую автокефальную церковь, патриарх Филарет отнесется к этому решению положительно.

"Мы его примем как брата", - заявил 90-летний почетный патриарх ПЦУ Филарет в интервью "Главкому".

Также патриарх Филарет развенчал миф о том, что якобы патриарх РПЦ Алексий рассматривал возможность предоставить украинской церкви полную независимость, а его Грамота о самостоятельности в начале 90-х была лишь первым шагом.

Иерарх подчеркнул, что никто не хотел давать Украине ни автокефалии, ни самостоятельности, независимости в управлении.

"Но на Поместном соборе, который избирал патриарха московского, и на котором избрали не меня предстоятелем, а патриарха Алексия, я поставил вопрос, чтобы права украинского экзархата Украинской православной церкви были расширены. Потому что Михаил Горбачев тогда поднимал вопрос о расширении прав республик. Поскольку Украина как республика получала широкие права то, соответственно, я хотел, чтобы украинский экзархат имел больше прав. И тогда Собор вынес постановление, что УПЦ предоставляется право самостоятельности и независимости в управлении, но в составе Московского патриархата", - рассказал Филарет.

Он отметил, что именно ту Грамоту привозил потом в Киев патриарх Алексий и в Софийском соборе после литургии вручил ее Филарету.

"Это еще во времена СССР. А когда Союз распался и Украина объявила себя независимым государством, тогда я на Соборе украинской церкви поднял вопрос о полной независимости. И мы на Соборе 1-3 ноября 1991 года приняли такое решение", - вспомнил он.

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Как отметил патриарх Филарет, нынешний предстоятель церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий также подписался под этим решением.

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Все по теме:

Филарет, Онуфрий, Почетный патриарх ПЦУ, Вход в состав ПЦУ, Глава Московского патриархата.
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