В Украине объявлен День молитвы и поста из-за выборов президента

Новости Украины: В субботу, 30 марта, в Украине объявлен национальный день молитвы и поста в намерениях честных и мирных президентских выборов.

Суббота, 30 марта, объявлена национальным днем молитвы и поста в намерении выборов Президента Украины. Об этом сообщил председатель Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций епископ Виталий Кривицкий, передает Католический медиа-центр.

"По инициативе Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций и при поддержке Президента Украины 30 марта 2019 года объявлено днем молитвы и поста в намерениях честных и мирных президентских выборов", - цитирует медиа-центр слова председателя ВСЦиРО епископа Виталия Кривицкого.

Как отмечается, президентские выборы - очень важное событие. "Пусть пост и молитва каждого гражданина Украины приведут к выбору на пост Президента человека, который этого достоин", - добавили в медиа-центре.

Напомним, глава ПЦУ Епифаний дал благословение до завершения избирательного процесса во всех храмах Поместной Украинской православной церкви подносить молитвенные просьбы о справедливых выборах Главы Украинского государства, за мир и единство в Украине.

Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Ранее сообщалось, что предстоятель Поместной Православной церкви Украины митрополит Епифаний дал распоряжение до завершения избирательного процесса проводить во всех храмах ПЦУ молитвы относительно справедливых выборов президента Украины. Митрополит Епифаний отметил, что во время выборов президента Украины на граждан страны возлагается особая ответственность из-за необходимости защитить государственность Украины, единство, общественный мир во время внешней агрессии и внутренних противостояний. Сообщается, что на сайте ПЦУ был опубликован соответствующий текст самой молитвы.