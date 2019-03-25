Пограничники получают сообщения о "третьем Майдане" и "спецназе США" в Киеве

Новости Украины: Сотрудникам пограничной службы Украины накануне выборов президента приходят смс-сообщения с предупреждением о подготовке нового "Майдана" и о спецназовцах США.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян на своей странице в Facebook рассказал, что сотрудники пограничной службы Украины получают сообщения от неизвестных адресантов с предупреждениями о то, что готовится "Майдан 3.0".

Более того, в тексте сообщения также упоминается о спецназовцах США, которые прилетели в Украину, чтобы стабилизировать ситуацию на период "неопределенности" и отдать власть министру внутренних дел Арсену Авакову.

По словам Слободяна, такие провокационные сообщения от неустановленных лиц в последние дни получило много пограничников и возможно и другие граждане.

Представитель ГПСУ указал, что в них упоминается о якобы тайном прибытии в Киев "американского спецназа", что вопрос "Майдана 3.0" уже решен и не имеет смысла служить так как "за вас все уже порешали".

В связи с распространением недостоверной информации, государственная пограничная служба официально заявила, что и один американский или любой другой спецназ в Украину не прибывал и призывает граждан не вестись на провокации.

Слободян также пообещал, что источники этих "сообщений" будут установлены довольно быстро. Также, чиновник призвал обращаться в правоохранительные органы в случае, если вы получили такие СМС-ки с текстом на свой телефон.

Напомним, избирательный бюллетень во время очередных выборов Президента Украины 31 марта будет песочного цвета с параметрами 20 см на 80 см и содержать фамилии 39 кандидатов на пост Главы государства. По данным ЦИК, бюллетень будет иметь двутоновый водяной знак и защитные волокна с использованием графических защитных антисканерных элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску вследствие термовлияния, а также с выполнением номера избирательного участка высокой печати с применением защитной краски, которая проявляется на обороте избирательного бюллетеня.