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Церковный православный календарь на апрель 2019 года

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Церковный православный календарь на апрель 2019 года
20:15 Пн, 25 Март 2019 Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Календарь церковных праздников и постов на апрель 2019 года по дням.

Православные праздники апреля 2019 года 2019 года по церковному календарю, в частности для людей, которые имеют свою религию, играют далеко не последнюю роль. В это время у них есть шанс выразить признательность Богу, укрепить вероисповедание, отдохнуть в семейном кругу. Соответственно, важно помнить даты и особенности празднования, и помогает в этом специальный календарь церковных праздников. 

1 апреля 2019 года понедельник

  • Великий пост 22 день
  • Мученика Хрисанфа, мученицы Дарии и с ними
  • Преподобного Иннокентия Комельского Вологодского

2 апреля 2019 года вторник

  • Великий пост 23 день
  • Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители святого Саввы убиенных

3 апреля 2019 года среда

  • Великий пост 24 день
  • Преподобного Серафима Вырицкого
  • Преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского)

4 апреля 2019 года четверг

  • Великий пост 25 день
  • Священномученика Василия Анкирского, пресвитера

5 апреля 2019 года пятница

  • Великий пост 26 день
  • Преподобномученика Никона Сицилийского, епископа и 199-ти учеников его
  • Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского

6 апреля 2019 года суббота

  • Великий пост 27 день
  • Предпразднство Благовещения Пресвятыя Богородицы
  • Преподобного Захарии Печерского, постника
  • Мучеников Стефана и Петра Казанских
  • Святителя Артемона (Артемия), епископа Солунского (Селевкийского)
  • Преподобного Захарии Отверстого, монаха
  • Суббота 4-й седмицы Великого поста

7 апреля 2019 года воскресенье

  • Благовещение Пресвятой Богородицы
  • Великий пост 28 день

8 апреля 2019 года понедельник

  • Великий пост 29 день
  • Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы
  • Собор Архангела Гавриила

9 апреля 2019 года вторник

  • Великий пост 30 день
  • Мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской)

10 апреля 2019 года среда

  • Великий пост 31 день
  • Преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского
  • Преподобного Стефана чудотворца, игумена Триглийского
  • Преподобномученика Евстратия Печерского
  • Мученика Бояна (Енравота), князя Болгарского
  • Преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского

11 апреля 2019 года четверг

  • Великий пост 32 день
  • Священномучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла, диакона, и иных многих

12 апреля 2019 года пятница

  • Великий пост 33 день
  • Преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского
  • Святителя Софрония, епископа Иркутского
  • Святой Еввулы Никомидийской, матери великомученика Пантелеимона

13 апреля 2019 года суббота

  • Великий пост 34 день
  • Святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского
  • Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворцаСвященномученика Ипатия, епископа Гангрского

14 апреля 2019 года воскресенье

  • Великий пост 35 день
  • Мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца
  • Преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца
  • Преподобной Марии Египетской
  • Преподобного Геронтия, канонарха Печерского

15 апреля 2019 года понедельник

  • Великий пост 36 день
  • Преподобного Тита чудотворца

16 апреля 2019 года вторник

  • Великий пост 37 день
  • Преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского

17 апреля 2019 года среда

  • Великий пост 38 день
  • Преподобного Георгия Пелопонесского

18 апреля 2019 года четверг

  • Великий пост 39 день
  • Мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними

19 апреля 2019 года пятница

  • Великий пост 40 день
  • Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского
  • Равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского

20 апреля 2019 года  суббота

  • Великий пост 41 день
  • Преподобного Георгия Митиленского, митрополита
  • Преподобного Даниила Переяславского, архимандрита

21 апреля 2019 года воскресенье

  • Вход Господень в Иерусалим
  • Великий пост 42 день
  • Апостолов от 70-ти Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними
  • Святителя Нифонта Печерского, епископа Новгородского

22 апреля 2019 года понедельник

  • Великий пост 43 день
  • Мученика Евпсихия Кесарийского (Каппадокийского)

23 апреля 2019 года вторник

  • Великий пост 44 день
  • Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х
  • Священномученика Григория V (Ангелопулоса), патриарха Константинопольского

24 апреля 2019 года среда

  • Великий пост 45 день
  • Священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского
  • Преподобных Иакова Железноборовского и Иакова Брылеевского, сподвижника его
  • Святителя Варсонофия, епископа Тверского

25 апреля 2019 года четверг

  • Великий пост 46 день
  • Преподобного Василия исповедника, епископа Парийского

26 апреля 2019 года пятница

  • Великий пост 47 день
  • Священномученика Артемона Лаодикийского, пресвитера

27 апреля 2019 года суббота

  • Великий пост 48 день
  • Святителя Мартина I, исп., папы Римского
  • Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских (Литовских)

28 апреля 2019 года воскресенье

  • Пасха Христова
  • Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда, Трофима

29 апреля 2019 года понедельник

  • Мучениц Агапии, Ирины и Хионии
  • Пасхальная (Светлая) 1 день

30 апреля 2019 года вторник

  • Преподобного Акакия, епископа Мелитинского
  • Священномученика Симеона Ктезифонтского, епископа Персидского, и с ним
  • Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого
  • Обретение мощей преподобного Александра Свирского
  • Пасхальная (Светлая) 2 день

Церковный православный календарь на март 2019 года

Многие даты "плавающего" типа, хотя и повторяются ежегодно.

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Апрель, 2019, Церковный православный календарь, Церковные праздники в марте, Апрель 2019, Православный календарь на апрель.
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