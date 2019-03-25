Церковный православный календарь на апрель 2019 года

Православные праздники апреля 2019 года 2019 года по церковному календарю, в частности для людей, которые имеют свою религию, играют далеко не последнюю роль. В это время у них есть шанс выразить признательность Богу, укрепить вероисповедание, отдохнуть в семейном кругу. Соответственно, важно помнить даты и особенности празднования, и помогает в этом специальный календарь церковных праздников.
1 апреля 2019 года понедельник
- Великий пост 22 день
- Мученика Хрисанфа, мученицы Дарии и с ними
- Преподобного Иннокентия Комельского Вологодского
2 апреля 2019 года вторник
- Великий пост 23 день
- Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители святого Саввы убиенных
3 апреля 2019 года среда
- Великий пост 24 день
- Преподобного Серафима Вырицкого
- Преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского)
4 апреля 2019 года четверг
- Великий пост 25 день
- Священномученика Василия Анкирского, пресвитера
5 апреля 2019 года пятница
- Великий пост 26 день
- Преподобномученика Никона Сицилийского, епископа и 199-ти учеников его
- Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского
6 апреля 2019 года суббота
- Великий пост 27 день
- Предпразднство Благовещения Пресвятыя Богородицы
- Преподобного Захарии Печерского, постника
- Мучеников Стефана и Петра Казанских
- Святителя Артемона (Артемия), епископа Солунского (Селевкийского)
- Преподобного Захарии Отверстого, монаха
- Суббота 4-й седмицы Великого поста
7 апреля 2019 года воскресенье
- Благовещение Пресвятой Богородицы
- Великий пост 28 день
8 апреля 2019 года понедельник
- Великий пост 29 день
- Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы
- Собор Архангела Гавриила
9 апреля 2019 года вторник
- Великий пост 30 день
- Мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской)
10 апреля 2019 года среда
- Великий пост 31 день
- Преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского
- Преподобного Стефана чудотворца, игумена Триглийского
- Преподобномученика Евстратия Печерского
- Мученика Бояна (Енравота), князя Болгарского
- Преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского
11 апреля 2019 года четверг
- Великий пост 32 день
- Священномучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла, диакона, и иных многих
12 апреля 2019 года пятница
- Великий пост 33 день
- Преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского
- Святителя Софрония, епископа Иркутского
- Святой Еввулы Никомидийской, матери великомученика Пантелеимона
13 апреля 2019 года суббота
- Великий пост 34 день
- Святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского
- Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворцаСвященномученика Ипатия, епископа Гангрского
14 апреля 2019 года воскресенье
- Великий пост 35 день
- Мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца
- Преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца
- Преподобной Марии Египетской
- Преподобного Геронтия, канонарха Печерского
15 апреля 2019 года понедельник
- Великий пост 36 день
- Преподобного Тита чудотворца
16 апреля 2019 года вторник
- Великий пост 37 день
- Преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского
17 апреля 2019 года среда
- Великий пост 38 день
- Преподобного Георгия Пелопонесского
18 апреля 2019 года четверг
- Великий пост 39 день
- Мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними
19 апреля 2019 года пятница
- Великий пост 40 день
- Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского
- Равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского
20 апреля 2019 года суббота
- Великий пост 41 день
- Преподобного Георгия Митиленского, митрополита
- Преподобного Даниила Переяславского, архимандрита
21 апреля 2019 года воскресенье
- Вход Господень в Иерусалим
- Великий пост 42 день
- Апостолов от 70-ти Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними
- Святителя Нифонта Печерского, епископа Новгородского
22 апреля 2019 года понедельник
- Великий пост 43 день
- Мученика Евпсихия Кесарийского (Каппадокийского)
23 апреля 2019 года вторник
- Великий пост 44 день
- Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х
- Священномученика Григория V (Ангелопулоса), патриарха Константинопольского
24 апреля 2019 года среда
- Великий пост 45 день
- Священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского
- Преподобных Иакова Железноборовского и Иакова Брылеевского, сподвижника его
- Святителя Варсонофия, епископа Тверского
25 апреля 2019 года четверг
- Великий пост 46 день
- Преподобного Василия исповедника, епископа Парийского
26 апреля 2019 года пятница
- Великий пост 47 день
- Священномученика Артемона Лаодикийского, пресвитера
27 апреля 2019 года суббота
- Великий пост 48 день
- Святителя Мартина I, исп., папы Римского
- Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских (Литовских)
28 апреля 2019 года воскресенье
- Пасха Христова
- Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда, Трофима
29 апреля 2019 года понедельник
- Мучениц Агапии, Ирины и Хионии
- Пасхальная (Светлая) 1 день
30 апреля 2019 года вторник
- Преподобного Акакия, епископа Мелитинского
- Священномученика Симеона Ктезифонтского, епископа Персидского, и с ним
- Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого
- Обретение мощей преподобного Александра Свирского
- Пасхальная (Светлая) 2 день
Многие даты "плавающего" типа, хотя и повторяются ежегодно.