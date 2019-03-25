Церковный православный календарь на апрель 2019 года

Новости Украины: Календарь церковных праздников и постов на апрель 2019 года по дням.

Православные праздники апреля 2019 года 2019 года по церковному календарю, в частности для людей, которые имеют свою религию, играют далеко не последнюю роль. В это время у них есть шанс выразить признательность Богу, укрепить вероисповедание, отдохнуть в семейном кругу. Соответственно, важно помнить даты и особенности празднования, и помогает в этом специальный календарь церковных праздников.

1 апреля 2019 года понедельник

Великий пост 22 день

Мученика Хрисанфа, мученицы Дарии и с ними

Преподобного Иннокентия Комельского Вологодского

2 апреля 2019 года вторник

Великий пост 23 день

Преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители святого Саввы убиенных

3 апреля 2019 года среда

Великий пост 24 день

Преподобного Серафима Вырицкого

Преподобного Иакова, епископа Катанского (Сицилийского)

4 апреля 2019 года четверг

Великий пост 25 день

Священномученика Василия Анкирского, пресвитера

5 апреля 2019 года пятница

Великий пост 26 день

Преподобномученика Никона Сицилийского, епископа и 199-ти учеников его

Преподобного Никона, игумена Киево-Печерского

6 апреля 2019 года суббота

Великий пост 27 день

Предпразднство Благовещения Пресвятыя Богородицы

Преподобного Захарии Печерского, постника

Мучеников Стефана и Петра Казанских

Святителя Артемона (Артемия), епископа Солунского (Селевкийского)

Преподобного Захарии Отверстого, монаха

Суббота 4-й седмицы Великого поста

7 апреля 2019 года воскресенье

Благовещение Пресвятой Богородицы

Великий пост 28 день

8 апреля 2019 года понедельник

Великий пост 29 день

Отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы

Собор Архангела Гавриила

9 апреля 2019 года вторник

Великий пост 30 день

Мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской)

10 апреля 2019 года среда

Великий пост 31 день

Преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского

Преподобного Стефана чудотворца, игумена Триглийского

Преподобномученика Евстратия Печерского

Мученика Бояна (Енравота), князя Болгарского

Преподобного Илариона Псковоезерского, Гдовского

11 апреля 2019 года четверг

Великий пост 32 день

Священномучеников Марка, епископа Арефусийского, Кирилла, диакона, и иных многих

12 апреля 2019 года пятница

Великий пост 33 день

Преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского

Святителя Софрония, епископа Иркутского

Святой Еввулы Никомидийской, матери великомученика Пантелеимона

13 апреля 2019 года суббота

Великий пост 34 день

Святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского

Святителя Ионы, митрополита Московского и всея России, чудотворцаСвященномученика Ипатия, епископа Гангрского

14 апреля 2019 года воскресенье

Великий пост 35 день

Мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца

Преподобного Евфимия, Суздальского чудотворца

Преподобной Марии Египетской

Преподобного Геронтия, канонарха Печерского

15 апреля 2019 года понедельник

Великий пост 36 день

Преподобного Тита чудотворца

16 апреля 2019 года вторник

Великий пост 37 день

Преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского

17 апреля 2019 года среда

Великий пост 38 день

Преподобного Георгия Пелопонесского

18 апреля 2019 года четверг

Великий пост 39 день

Мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними

19 апреля 2019 года пятница

Великий пост 40 день

Святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского

Равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского

20 апреля 2019 года суббота

Великий пост 41 день

Преподобного Георгия Митиленского, митрополита

Преподобного Даниила Переяславского, архимандрита

21 апреля 2019 года воскресенье

Вход Господень в Иерусалим

Великий пост 42 день

Апостолов от 70-ти Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними

Святителя Нифонта Печерского, епископа Новгородского

22 апреля 2019 года понедельник

Великий пост 43 день

Мученика Евпсихия Кесарийского (Каппадокийского)

23 апреля 2019 года вторник

Великий пост 44 день

Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х

Священномученика Григория V (Ангелопулоса), патриарха Константинопольского

24 апреля 2019 года среда

Великий пост 45 день

Священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского

Преподобных Иакова Железноборовского и Иакова Брылеевского, сподвижника его

Святителя Варсонофия, епископа Тверского

25 апреля 2019 года четверг

Великий пост 46 день

Преподобного Василия исповедника, епископа Парийского

26 апреля 2019 года пятница

Великий пост 47 день

Священномученика Артемона Лаодикийского, пресвитера

27 апреля 2019 года суббота

Великий пост 48 день

Святителя Мартина I, исп., папы Римского

Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Виленских (Литовских)

28 апреля 2019 года воскресенье

Пасха Христова

Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда, Трофима

29 апреля 2019 года понедельник

Мучениц Агапии, Ирины и Хионии

Пасхальная (Светлая) 1 день

30 апреля 2019 года вторник

Преподобного Акакия, епископа Мелитинского

Священномученика Симеона Ктезифонтского, епископа Персидского, и с ним

Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого

Обретение мощей преподобного Александра Свирского

Пасхальная (Светлая) 2 день

Многие даты "плавающего" типа, хотя и повторяются ежегодно.