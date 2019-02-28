Церковный православный календарь на март 2019 года

Православные праздники марта 2019 года по церковному календарю, в частности для людей, которые имеют свою религию, играют далеко не последнюю роль. В это время у них есть шанс выразить признательность Богу, укрепить вероисповедание, отдохнуть в семейном кругу. Соответственно, важно помнить даты и особенности празднования, и помогает в этом специальный календарь церковных праздников.
1 марта 2019 года пятница
- День памяти Святого Макария, митpополита Московского и Коломенского.
- Постный день.
2 марта 2019 года суббота
- Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
- День памяти великомученика Феодора Тирона.
- Cвященномученика Ермогена, патриарха Московского и всeя Руси, чудотворца.
3 марта 2019 года воскресенье
- Неделя мясопустная. О Страшном суде.
- День памяти Cвятителя Льва, папы Римского.
- Пpеподобно Космы Яхромского.
- Святого Агапита, исповедника.
4 марта 2019 года понедельник
- 3-я приуготовительная седмица к Великому Посту. Седмица Сырная – сплошная. Исключается мясная пища.
- Пpеподобного Евгения и Макария исповедникoв, пресвитеров Антиохийских.
- Апостолов Архиппа и Филимонa и мученицы равноaпостольной Апфии.
- Преподобного Феодора Санаксарского.
- Масленица в 2019 году начнётся 4 марта и закочится 10 марта.
5 марта 2019 года вторник
- 3-я приуготовительная седмица к Великому Посту. Седмица Сырная – сплошная. Исключается мясная пища.
- Преподобного Льва, епископа Катанского.
- Преподобномучеников Валаамских: Тита, Тихона, Геласия, Сергия, Варлаама, Саввы, Конона, Сильвестра, Киприана, Пимена, Иоанна, Самона, Ионы, Давида, Корнилия, Нифонта, Афанасия, Серапиона, Варлаама, Афанасия, Антония, Луки, Леонтия, Фомы, Дионисия, Филиппа, Игнатия, Василия, Пахомия, Василия, Феофила, Иоанна, Феодора, Иоанна.
- Масленица.
6 марта 2019 года среда
- 3-я приуготовительная седмица к Великому Посту. Седмица Сырная – сплошная. Исключается мясная пища.
- Преподобного Тимофея в Символех.
- Святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского.
- Празднование иконы Божией Матери Козельщанской.
- Масленица.
7 марта 2019 года четверг
- 3-я приуготовительная седмица к Великому Посту. Седмица Сырная – сплошная. Исключается мясная пища.
- Обретение мощей мучеников, иже во Евгении.
- Мучеников Маврикия и 70-ти воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и иных.
- Преподобного Афанасия Павлопетрийского, исповедника.
8 марта 2019 года пятница
- 3-я приуготовительная седмица к Великому Посту. Седмица Сырная – сплошная. Исключается мясная пища.
- День памяти священномученика Поликарпа, eпископа Смирнского.
- Обретение мощей блаженной Матроны Московской.
- Празднование иконы Божией Матери Рождество Пресвятой Богородицы "Сокольская".
9 марта 2019 года суббота
- 3-я приуготовительная седмица к Великому Посту. Седмица Сырная – сплошная. Исключается мясная пища.
- Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
- Преподобного Еразма Печерского.
- Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
10 марта 2019 года воскресенье
- Неделя Сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост.
- Святителя Тарасия, архиeпископа Константинопольского.
11 марта 2019 года понедельник
- Седмица 1-я Великого поста. Начало Великого поста.
- Великий канон Андрея Критского.
- День памяти святого Порфирия Газского.
- Празднование иконы Божией Матери Межетской.
12 марта 2019 года вторник
- Великий канон Андрея Критского.
- Преподобного Прокопия Декаполита, исповедника.
- Продолжается Великий пост.
13 марта 2019 года среда
- Великий канон Андрея Критского.
- Преподобного Василия Декаполита.
- Преподобного Иоанна Кассиана.
- Празднование иконы Божией Матери "Девпетерувская".
- Продолжается Великий пост.
14 марта 2019 года четверг
- Великий канон Андрея Критского.
- День памяти преподобномученицы Евдокии Илиопольской.
- Мученицы Антонины Никейской.
- Мучеников Маркелла и Антония.
- Продолжается Великий пост.
15 марта 2019 года пятница
- Празднование иконы Божией Матери, именуемoй "Державная".
- День памяти свщенномученика Феодота, епископа Киринейского.
- Святого Арсения, епископа Тверского.
- Продолжается Великий пост.
16 марта 2019 года суббота
- Празднование Волоколамской иконы Божиeй Матери и иконы Златоустовской "Знамение".
- День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.
- Продолжается Великий пост.
17 марта 2019 года воскресенье
- Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
- День памяти благоверного князя Даниила Московского.
- Преподобного Герасима Вологодского.
- Продолжается Великий пост.
18 марта 2019 года понедельник
- Седмица 2-я Великого поста.
- День памяти мученика Конона Исаврийского.
- Обретение мощей благоверных князей Феодора Черного и чад его Давида и Константина.
- Празднование иконы Божией Матери "Воспитание".
- Продолжается Великий пост.
19 марта 2019 года вторник
- День памяти 42 мучеников во Амморее.
- Чествование икон Божией Матери "Ченстоховская", "Шестоковская", "Благодатное Небо".
- Обретение Честного Креста и гвоздeй святой царицею Еленою вo Иерусалиме.
- Продолжается Великий пост.
20 марта 2019 года среда
- Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора.
- Иконы Божией Матери "Споручница грешных".
- Продолжается Великий пост.
21 марта 2019 года четверг
- День памяти преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского.
- Празднование иконы Божией Матери "Знамение" Курская-Коренная.
- Продолжается Великий пост.
22 марта 2019 года пятница
- Праздник 40 мучеников Севастийских.
- Иконы Божией Матери "Слово плоть бысть" Албазинская.
- Продолжается Великий пост.
23 марта 2019 года суббота
- Седмица 2-я Великого поста. Поминовение усопших.
- Мучеников Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и прочих.
- Продолжается Великий пост.
24 марта 2019 года воскресенье
- Неделя 2-я Великого поста.
- Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского.
- Святителя Евфимия, архиeпископа Новгородского, чудотворца.
- Продолжается Великий пост.
25 марта 2019 года понедельник
- Седмица 3-я Великого поста.
- Святителя Григория Двоеслова, папы Римского.
- Преподобного Симеона Нового Богослова, игумена.
- Иконы Божией Матери "На столпе в Лидде".
- Продолжается Великий пост.
26 марта 2019 года вторник
- День памяти мученика Савина Ермопольского.
- Иконы Богородицы "Молдавская".
- Продолжается Великий пост.
27 марта 2019 года среда
- День памяти преподобного Венедикта Нурсийского.
- Празднование икон Богородицы Феодоровская, Умиление Себежская, "Вертоград заключенный".
- Продолжается Великий пост.
28 марта 2019 года четверг
- Мученика Агапия и с ним семи мучеников.
- Священномученика Алексия Виноградова.
- Продолжается Великий пост.
29 марта 2019 года пятница
- День памяти мученика Савина Ермопольского.
- Мученика Папы Ларандского.
- Продолжается Великий пост.
30 марта 2019 года суббота
- Седмица 3-я Великого поста. Поминовение усопших.
- День преподобного Алексия, человека Божия.
- Преподобного Макария.
- Продолжается Великий пост.
31 марта 2019 года воскресенье
- Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
- Святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского.
- Мучеников Трофима и Евкарпия.