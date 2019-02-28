Церковный православный календарь на март 2019 года

Новости Украины: Календарь церковных праздников и постов на март 2019 года по дням.

Православные праздники марта 2019 года по церковному календарю, в частности для людей, которые имеют свою религию, играют далеко не последнюю роль. В это время у них есть шанс выразить признательность Богу, укрепить вероисповедание, отдохнуть в семейном кругу. Соответственно, важно помнить даты и особенности празднования, и помогает в этом специальный календарь церковных праздников.

1 марта 2019 года пятница

День памяти Святого Макария, митpополита Московского и Коломенского.

Постный день.

2 марта 2019 года суббота

Вселенская родительская (мясопустная) суббота.

День памяти великомученика Феодора Тирона.

Cвященномученика Ермогена, патриарха Московского и всeя Руси, чудотворца.

3 марта 2019 года воскресенье

Неделя мясопустная. О Страшном суде.

День памяти Cвятителя Льва, папы Римского.

Пpеподобно Космы Яхромского.

Святого Агапита, исповедника.

4 марта 2019 года понедельник

3-я приуготовительная седмица к Великому Посту. Седмица Сырная – сплошная. Исключается мясная пища.

Пpеподобного Евгения и Макария исповедникoв, пресвитеров Антиохийских.

Апостолов Архиппа и Филимонa и мученицы равноaпостольной Апфии.

Преподобного Феодора Санаксарского.

Масленица в 2019 году начнётся 4 марта и закочится 10 марта.

5 марта 2019 года вторник

3-я приуготовительная седмица к Великому Посту. Седмица Сырная – сплошная. Исключается мясная пища.

Преподобного Льва, епископа Катанского.

Преподобномучеников Валаамских: Тита, Тихона, Геласия, Сергия, Варлаама, Саввы, Конона, Сильвестра, Киприана, Пимена, Иоанна, Самона, Ионы, Давида, Корнилия, Нифонта, Афанасия, Серапиона, Варлаама, Афанасия, Антония, Луки, Леонтия, Фомы, Дионисия, Филиппа, Игнатия, Василия, Пахомия, Василия, Феофила, Иоанна, Феодора, Иоанна.

Масленица.

6 марта 2019 года среда

3-я приуготовительная седмица к Великому Посту. Седмица Сырная – сплошная. Исключается мясная пища.

Преподобного Тимофея в Символех.

Святителя Евстафия, архиепископа Антиохийского.

Празднование иконы Божией Матери Козельщанской.

Масленица.

7 марта 2019 года четверг

3-я приуготовительная седмица к Великому Посту. Седмица Сырная – сплошная. Исключается мясная пища.

Обретение мощей мучеников, иже во Евгении.

Мучеников Маврикия и 70-ти воинов: Фотина, Феодора, Филиппа и иных.

Преподобного Афанасия Павлопетрийского, исповедника.

8 марта 2019 года пятница

3-я приуготовительная седмица к Великому Посту. Седмица Сырная – сплошная. Исключается мясная пища.

День памяти священномученика Поликарпа, eпископа Смирнского.

Обретение мощей блаженной Матроны Московской.

Празднование иконы Божией Матери Рождество Пресвятой Богородицы "Сокольская".

9 марта 2019 года суббота

3-я приуготовительная седмица к Великому Посту. Седмица Сырная – сплошная. Исключается мясная пища.

Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.

Преподобного Еразма Печерского.

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.

10 марта 2019 года воскресенье

Неделя Сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост.

Святителя Тарасия, архиeпископа Константинопольского.

11 марта 2019 года понедельник

Седмица 1-я Великого поста. Начало Великого поста.

Великий канон Андрея Критского.

День памяти святого Порфирия Газского.

Празднование иконы Божией Матери Межетской.

12 марта 2019 года вторник

Великий канон Андрея Критского.

Преподобного Прокопия Декаполита, исповедника.

Продолжается Великий пост.

13 марта 2019 года среда

Великий канон Андрея Критского.

Преподобного Василия Декаполита.

Преподобного Иоанна Кассиана.

Празднование иконы Божией Матери "Девпетерувская".

Продолжается Великий пост.

14 марта 2019 года четверг

Великий канон Андрея Критского.

День памяти преподобномученицы Евдокии Илиопольской.

Мученицы Антонины Никейской.

Мучеников Маркелла и Антония.

Продолжается Великий пост.

15 марта 2019 года пятница

Празднование иконы Божией Матери, именуемoй "Державная".

День памяти свщенномученика Феодота, епископа Киринейского.

Святого Арсения, епископа Тверского.

Продолжается Великий пост.

16 марта 2019 года суббота

Празднование Волоколамской иконы Божиeй Матери и иконы Златоустовской "Знамение".

День памяти мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

Продолжается Великий пост.

17 марта 2019 года воскресенье

Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.

День памяти благоверного князя Даниила Московского.

Преподобного Герасима Вологодского.

Продолжается Великий пост.

18 марта 2019 года понедельник

Седмица 2-я Великого поста.

День памяти мученика Конона Исаврийского.

Обретение мощей благоверных князей Феодора Черного и чад его Давида и Константина.

Празднование иконы Божией Матери "Воспитание".

Продолжается Великий пост.

19 марта 2019 года вторник

День памяти 42 мучеников во Амморее.

Чествование икон Божией Матери "Ченстоховская", "Шестоковская", "Благодатное Небо".

Обретение Честного Креста и гвоздeй святой царицею Еленою вo Иерусалиме.

Продолжается Великий пост.

20 марта 2019 года среда

Священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора.

Иконы Божией Матери "Споручница грешных".

Продолжается Великий пост.

21 марта 2019 года четверг

День памяти преподобного Феофилакта исповедника, епископа Никомидийского.

Празднование иконы Божией Матери "Знамение" Курская-Коренная.

Продолжается Великий пост.

22 марта 2019 года пятница

Праздник 40 мучеников Севастийских.

Иконы Божией Матери "Слово плоть бысть" Албазинская.

Продолжается Великий пост.

23 марта 2019 года суббота

Седмица 2-я Великого поста. Поминовение усопших.

Мучеников Кодрата Никомидийского, Саторина, Руфина и прочих.

Продолжается Великий пост.

24 марта 2019 года воскресенье

Неделя 2-я Великого поста.

Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского.

Святителя Евфимия, архиeпископа Новгородского, чудотворца.

Продолжается Великий пост.

25 марта 2019 года понедельник

Седмица 3-я Великого поста.

Святителя Григория Двоеслова, папы Римского.

Преподобного Симеона Нового Богослова, игумена.

Иконы Божией Матери "На столпе в Лидде".

Продолжается Великий пост.

26 марта 2019 года вторник

День памяти мученика Савина Ермопольского.

Иконы Богородицы "Молдавская".

Продолжается Великий пост.

27 марта 2019 года среда

День памяти преподобного Венедикта Нурсийского.

Празднование икон Богородицы Феодоровская, Умиление Себежская, "Вертоград заключенный".

Продолжается Великий пост.

28 марта 2019 года четверг

Мученика Агапия и с ним семи мучеников.

Священномученика Алексия Виноградова.

Продолжается Великий пост.

29 марта 2019 года пятница

День памяти мученика Савина Ермопольского.

Мученика Папы Ларандского.

Продолжается Великий пост.

30 марта 2019 года суббота

Седмица 3-я Великого поста. Поминовение усопших.

День преподобного Алексия, человека Божия.

Преподобного Макария.

Продолжается Великий пост.

31 марта 2019 года воскресенье