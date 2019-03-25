Скачать
Вторник, 26.03.2019
Поезда в Украине начнут курсировать по летнему времени
Поезда в Украине начнут курсировать по летнему времени
Четыре облгаза оштрафовали за "космические" платежки на газ
Четыре облгаза оштрафовали за "космические" платежки на газ
Спортивный юрист - о деле Мораеса
Спортивный юрист - о деле Мораеса
Стало известно, когда Меган Маркл официально выйдет из декрета
Стало известно, когда Меган Маркл официально выйдет из декрета

Главой набсовета НОТУ стала Светлана Остапа

Главой набсовета НОТУ стала Светлана Остапа
20:24 Пн, 25 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Председателем набсовета НОТУ избрана замшеф-редактора "Детектор медиа" Светлана Остапа.

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) на заседании в понедельник избрал своим председателем заместителя шеф-редактора портала "Детектор медиа" Светлану Остапу, делегированную от депутатской фракции политической партии "Объединение "Самопомич".

Как сообщает пресс-служба НОТУ, заместителем председателя набсовета избран член НОТУ от парламентской группы "Партия "Видродження" Игорь Хохич. Секретарем набсовета избран представитель общественной организации "Трансперенси Интернешнл Украина", программный директор "Детектор медиа" Вадим Миськой.

Первым председателем набсовета НОТУ 8 февраля 2017 года была избрана Татьяна Лебедева, однако, согласно предложению о наблюдательном совете, ее председатель, а также заместитель председателя и секретарь избираются из состава набсовета тайным голосованием членов на 2 года.

Решение об отстранении Аласании отложено до мая

Как сообщалось, набсовет НОТУ 31 января сего года девятью голосами из 12 поддержал расторжение контракта с главой НОТУ Зурабом Аласанией. 1 февраля профсоюз НОТУ сообщил о фактах злоупотреблений с его стороны.

Однако 12 февраля набсовет НОТУ решил отложить решение о расторжении контракта до 6 мая. По словам и.о. председателя набсовета С.Остапы, такое решение было принято, чтобы увольнение З.Аласании не связывали с президентскими выборами в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НОТУ, Детектор медиа, Светлана Остапа, Трансперенси Интернешнл Украина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима возвращается: в Украину идет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом
02 Гороскоп на сегодня, 26 марта 2019: все знаки Зодиака
03 ПФУ отчитался о выплате пенсий и субсидий в марте
04 Порошенко подаст в суд на канал "1+1"
05 Люксембург 1:2 Украина: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 26 марта: валюта продолжает дешеветь
Курс валют на 26 марта: валюта продолжает дешеветь
День Национальной гвардии Украины: кого и от кого она защищает
День Национальной гвардии Украины: кого и от кого она защищает
Зима возвращается: в Украину идет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом
Зима возвращается: в Украину идет похолодание со снегом
Ближайшая родительская суббота Великого поста: дата и традиции
Ближайшая родительская суббота Великого поста: дата и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь