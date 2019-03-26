Приметы и обряды на 26 марта – День Никифора

Новости Украины: В этот день практически все приметы связаны с погодой и урожаем.

Считается, что именно на Никифора от зимней спячки медведи просыпаются и покидают свои берлоги. Именно поэтому 26 марта старались в лес без особой надобности не ходить.

Издавна верили, что на день Никифора в берлогах просыпаются медведи, обходят свои владения. Именно поэтому, в русской культуре сформировалось особое отношение к медведю, к нему относились с почтением. В некоторых областях даже сегодня распространено поверье о том, что медведь – это заколдованный человек, а потому, относиться к нему следует как к старшему товарищу.

Традиции

В лесу тоже наступила весна, и талая вода просачивается в берлогу и начинает тревожить медведя. Считается, что с этого дня начинают просыпаться медведи. С давних времен это животное считалось человеком в зверином облике, обросшим шестью. Прилет гусей в эти дни — к урожайному году. А если гуси в воде полощутся — то скоро быть теплу. По последнему льду хорошо клюет плотва, окунь и язь.

Народные приметы

На Никифора туманы – лето ненастным будет

Медведь проснулся – примета того, что началась настоящая весна

Из березы много сока течет – будет ненастное лето

Ранняя гроза и северный ветер – весна будет прохладной Солнечный день сулит хороший урожай зерновых культур

Гуси прилетели раньше – соберете богатый урожай

В этот день вода обладает целебной силой, а потому, с ее помощью можно лечить всевозможные болезни

Гуси 26 марта купаются в воде – будет богатый урожай хлеба. Также можно отправляться на рыбалку и рассчитывать на отличный клев

Лед тает – примета того, что отлично будет клевать плотва и окунь

Солнечный день 26 марта предвещает отличный урожай зерновых

Северный ветер подул и прогремел первый гром – весна будет затяжной, а летние дни будут холодными

Если во время грозы дует теплый, южный ветер, то лето и весна будут теплыми

Тетерев прячется в сугробе – морозы еще не раз ударят

По примете 26 марта, если искупаешься в чистой воде – болеть не будешь. Поэтому, часто купались в источнике или родниковой воде

Домашние гуси лапки поджимают – заморозки еще наступят Прилетели лебеди – жди снегопада

Если повесить на конюшне в этот день медвежью голову, то домовой беспокоить не будет

Порезаться в этот день – сильный испуг может быть

Если 26 марта срубить дерево – это привлечет несчастья. В этот день принято с особым почтением относиться к растениям.