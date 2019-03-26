День Национальной гвардии Украины: кого и от кого она защищает

Новости Украины: День Национальной гвардии Украины празднуется 26 марта.

В Украине 26 марта ежегодно празднуется День Национальной гвардии. Однако многие украинцы не знают, какие задачи выполняют нацгвардейцы, кому подчиняется Нацгвардия и какова ее численность.

Национальная гвардия Украины была создана законом Украины "О Национальной гвардии Украины" от 4 ноября 1991 года. В 90-х годах прошлого века подразделение существовало как самостоятельная силовая структура, однако было распущено законом Украины "О расформировании Национальной гвардии Украины" от 11 января 2000 года.

После того, как в Крыму появились "зеленые человечки", в марте 2014 года было принято решение возродить Национальную гвардию Украины. 12 марта 2014 года Верховная Рада Украины проголосовала за воссоздание Национальной гвардии Украины. За соответствующий проект постановления проголосовали 262 народных депутата.

16 июня 2014 МВД Украины издало приказ, который упорядочил формирование добровольческих подразделений Нацгвардии. В состав Национальной гвардии вошли: батальон оперативного назначения резервистов им. генерала Кульчицкого Национальной гвардии Украины, сформированный в из представителей самообороны Майдана; батальон специального назначения резервистов "Донбасс" НГУ, сформированный на основе 1-й роты добровольческого батальона территориальной обороны "Донбасс" Донецкой области; подразделение специального назначения "Азов".

На сегодняшний день Нацгвардия существует как военное формирование с правоохранительными функциями на базе Министерства внутренних дел Украины. При этом, военное руководство НГУ осуществляет командующий Национальной гвардии Украины, который назначается президентом Украины по представлению министра внутренних дел. Освобождается командующий НГУ решением президента Украины. Сегодня командующим НГУ является генерал-лейтенант Юрий Аллеров. Общая численность Нацгвардии - до 60 тыс. человек.

18 марта 2015 года указом президента Украины установлен День Национальной гвардии Украины. Этот день является рабочим.

Чем занимается Нацгвардия?

Национальная гвардия Украины имеет широкий список обязанностей, среди которых:

- защита и охрана жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства, защита конституционного строя Украины и целостности ее территории;

- выполнение задач территориальной обороны;

- ведение боевых действия в случае вооруженного конфликта или угрозы нападения на Украину;

- пресечение деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований, террористических организаций, организованных групп и преступных организаций;

- участие в антитеррористических операциях;

- конвоирование лиц, взятых под стражу и/или осужденных к лишению свободы, в Верховный Суд Украины, Высший специализированный суд Украины и изоляторы временного содержания, а также охрана в зале суда;

- конвоирование лиц, взятых под стражу и/или осужденных к лишению свободы во время их экстрадиции;

участие в розыске, преследовании и задержании лиц, взятых под стражу, лиц, осужденных к лишению свободы или аресту, сбежавших из-под стражи.

- выполнение мероприятий правового режима при военном положении. С момента введения правового режима военного положения Национальная гвардия подчиняется Министерству обороны Украины. В то же время военные части, которые осуществляют функции по конвоированию, экстрадиции и охране подсудимых, во время действия военного положения остаются в подчинении МВД Украины;

- охрана общественного порядка, в том числе во время проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций;

- охрана дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств;

- охрана специальных грузов, в том числе ядерных материалов, при их перевозке по территории Украины;

- оказание помощи в ликвидации последствий природных, техногенных, экологических катастроф;

- участие в мероприятиях, связанных с прекращением вооруженных конфликтов и других провокаций на государственной границе;

- участие в международном сотрудничестве, международных операциях по поддержанию мира и безопасности на основе международных договоров.

Лидеры Украины поздравили Национальную гвардию с пятой годовщиной создания, отметив вклад нацгвардейцев в борьбе с российским агрессором.

"Именно вы одними из первых стали на защиту неприкосновенности государства. Именно вы одними из первых дали отпор российской агрессии против Украины и подставили братское плечо Вооруженным силам, которые тогда только начали возрождаться", - написал президент Украины Петр Порошенко на странице в Фейсбуке во вторник.

Он поблагодарил нацгвардейцев за службу народу Украины.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что пять лет назад честь, мужество и закон объединили правоохранителей-профессионалов в деле обороны и безопасности родной страны.

"Сегодня Национальная гвардия - это действенная сила, которая выполняет сложные боевые операции и поддерживает порядок на улицах мирных украинских городов. Ее история тесно переплетена с историей новой Украины, которую мы строим вместе", - написал глава правительства в Фейсбуке.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в своем поздравлении напомнил историю создания Национальной гвардии.

"Для миллионов украинцев Национальная гвардия - это настоящая национальная гордость, вооруженный и закаленный в ожесточенных боях боевой отряд государства и нации. Но самое главное то, что Гвардия - это прежде всего невероятные люди. Профессиональные, самоотверженные, прекрасно обученные военные, готовые бить врага и если потребуется - отдать жизнь за свою Родину и свой народ", - цитирует А.Парубия пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отметил, что Нацгвардия рождена Революцией Достоинства.

"Нацгвардейцы препятствуют попыткам вражеской агентуры, террористов, диверсантов, изменников, криминалитета и предателей-провокаторов дестабилизировать ситуацию внутри страны. Вы противостоите попыткам посеять уныние, панику и хаос, защищаете мирную жизнь и спокойствие наших граждан во всех регионах Украины", - сказано в поздравлении А.Турчинова.