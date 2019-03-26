Сегодня вступил в силу закон о признании воинов УПА

Новости Украины: В Украине 26 марта вступил в силу закон о признании воинов Украинской повстанческой армии (УПА) участниками боевых действий.

В Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий тех, кто боролся за независимость Украины в XX веке, в том числе представителей УПА. Речь идет о законе № 2640-VIII.

Участниками боевых действий признаются лица, которые принимали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе:

Украинской повстанческой армии,

Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь",

Украинской народной революционной армии (УНРА),

Организации народной обороны "Карпатская Сечь",

Украинской военной организации (УВО),

вооруженных подразделений Организации украинских националистов.

Порядок предоставления статуса участника боевых действий этим лицам установит правительство.

Напомним, Верховная Рада приняла этот закон в декабре 2018 года 236 голосами народных депутатов.