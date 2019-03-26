Ближайшая родительская суббота Великого поста: дата и традиции

Новости Украины: В церковном календаре на 2019 год отмечено 9 дней особого поминовения усопших. Три из них выпадает на период Великого поста.

Родительские субботы - дни в церковном календаре, когда усопших поминают особым образом. Из года в год их даты меняются, так как зависят от дат других церковных праздников. Остальные же дни поминовения усопших, кроме Семика, не являются переходящими праздниками, их даты фиксированы.

Родительские субботы очень важны для каждого православного христианина. Так, они предназначены для поминовения умерших, а также напоминают каждым из нас, что жизнь не вечна и быстротечна, поэтому ее нужно ценить и не терять даром времени. Кроме того, церковнослужители советуют в дни памяти усопших не оплакивать их, а лучше вспоминать радостные события из их жизни.

В субботу, 30 марта принято особенно молиться об умерших. Православные также обычно ставят свечку и служат панихиды. Но самое главное во вторую родительскую субботу во время поста - делать добрые дела.

Традиция совершения особых поминальных служб Великим постом связана с богослужебными особенностями Четыредесятницы. По уставу на протяжении Великого поста обычная, полная литургия служится только в субботу, воскресенье и праздничные дни, выпадающие на период поста. В среду и пятницу в храмах и монастырях православной Церкви служат литургию Преждеосвященных Даров, в эти дни проскомидия не совершается и Причастие совершается Дарами, освященными ранее.

После службы каждый сможет организовать поминальный обед, однако во время поста пища должна быть скромной и постной. В эти дни также ходят на погосты, чтобы навести порядок на могилах, принести свежие цветы, зажечь свечи и вознести молитвы по умершим. Нередко на могилах оставляют так называемый помин: угощения и сладости. Церковь не одобряет этого и напоминает, что помин следует оставлять живым, которые могут помолиться за упокой душ. В связи с этим верующим стоит передать угощение знакомым или оставить в церкви.

Каждая из родительских суббот — это не время для скорби. Священнослужители советуют с улыбкой вспоминать почивших близких и молиться за их души. Такие даты являются напоминанием живущим о том, что жизнь непродолжительна, а значит, в ней не должно быть места злобе и дурным поступкам. Молитвы помогут обрести душевное равновесие и очиститься от дурных мыслей.