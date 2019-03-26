Скачать
Среда, 27.03.2019
ЕС не признает аннексию Крыма и призывает РФ освободить украинских политзаключеных
ЕС не признает аннексию Крыма и призывает РФ освободить украинских политзаключеных
Вопрос Голанских высот: Позиция Украины
Вопрос Голанских высот: Позиция Украины
Зидан и Перес готовы продать Бэйла
Зидан и Перес готовы продать Бэйла
В Румынии протестировали прототип летающей тарелки (Видео)
В Румынии протестировали прототип летающей тарелки (Видео)

В Минсоцполитики объяснили, как получить монетизированую субсидию

В Минсоцполитики объяснили, как получить монетизированую субсидию
15:56 Вт, 26 Март 2019 Телеграф politeka.net

Новости Украины: В Министерстве социальной политики рассказали, как можно получить деньги за субсидию и будут ли альтернативы "Ощадбанку".

Монетизированую субсидию можно получить наличными по программе "Швидка копійка". Это значительно упрощает работу сотрудников банка с клиентами пенсионного возраста. Есть также возможность получить деньги на счет. Для этого необходимо оформить отдельную карточку. Это поможет субсидиантам не тратить время, стоя в очередях банковского учреждения. Об этом рассказали в Минсоцполитики.

Также министр профильного министерства Андрей Рева акцентировал внимание на трудностях, которые могут случится, если более одного миллиона счетов нужно будет открыть в одном только "Ощадбанке". В таком случае, как объяснил чиновник, в будущем возможна выдача монетизированых субсидий в отделениях других банков. 

Ближайшая родительская суббота Великого поста: дата и традиции

Ранее появились данные об объеме уже выплаченных средств за субсидию. По состоянию на 19 марта общая сумма насчитанных субсидий составила 5,7 млрд грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Банк, Минсоцполитики, Ощадбанк, Министр, Выплаты, Субсидия, Счет, Рева.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы 2019: спецучасткам разрешили самостоятельно напечатать бюллетени
02 Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ и ранили бойца
03 Наталья Могилевская переезжает в другой город
04 Анастасия Петрик поделилась яркими снимками с сестрой
05 Люксембург и Португалия хотят пересмотреть результаты матчей с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: Самолеты США провели разведку возле Крыма и Молдовы
СМИ: Самолеты США провели разведку возле Крыма и Молдовы
Порошенко назвал своего основного союзника и оппонента
Порошенко назвал своего основного союзника и оппонента
Боевики ОРЛО обстреляли беспилотник ОБСЕ
Боевики ОРЛО обстреляли беспилотник ОБСЕ
Полезные фрукты для людей с диабетом
Полезные фрукты для людей с диабетом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь