В Минсоцполитики объяснили, как получить монетизированую субсидию

Новости Украины: В Министерстве социальной политики рассказали, как можно получить деньги за субсидию и будут ли альтернативы "Ощадбанку".

Монетизированую субсидию можно получить наличными по программе "Швидка копійка". Это значительно упрощает работу сотрудников банка с клиентами пенсионного возраста. Есть также возможность получить деньги на счет. Для этого необходимо оформить отдельную карточку. Это поможет субсидиантам не тратить время, стоя в очередях банковского учреждения. Об этом рассказали в Минсоцполитики.

Также министр профильного министерства Андрей Рева акцентировал внимание на трудностях, которые могут случится, если более одного миллиона счетов нужно будет открыть в одном только "Ощадбанке". В таком случае, как объяснил чиновник, в будущем возможна выдача монетизированых субсидий в отделениях других банков.

Ранее появились данные об объеме уже выплаченных средств за субсидию. По состоянию на 19 марта общая сумма насчитанных субсидий составила 5,7 млрд грн.