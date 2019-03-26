С 1 апреля многодетным семьям увеличат соцвыплаты

Новости Украины: Министр соцполитики Андрей Рева подтвердил, что с начала апреля семьи с тремя и больше детьми будут получать по 1700 грн ежемесячно.

Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства социальной политики, начиная с 1 апреля этого года семьи, у которых трое и больше детей, будут получать дополнительную помощь в размере 1700 грн. Ее будут начислять на третьего и каждого последующего ребенка в семье, пока каждому из них не выполнится шесть лет.

"Добавка" к существующим 860 гривнам полагается и тем, кто собирается рожать, и кто уже имеет документ, подтверждающий статус многодетной семьи. Сейчас в Украине насчитывается 160 тысяч семей, у которых трое и больше детей. На выплату дополнительной соцпомощи в правительстве планируют выделить 2,4 миллиарда гривен. Как считают в Министерстве, это поможет поддержать институт семьи в стране и поднять уровень рождаемости.

Чтобы получить дополнительную помощь, многодетным родителям необходимо обратиться в отделение социальной защиты населения с заявлением о получении денег. При этом необходимо иметь пакет документов, куда входит оригинал или копия удостоверения многодетной семьи и свидетельства о рождении детей.