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С 1 апреля многодетным семьям увеличат соцвыплаты

С 1 апреля многодетным семьям увеличат соцвыплаты
16:26 Вт, 26 Март 2019 Телеграф frazy.su

Новости Украины: Министр соцполитики Андрей Рева подтвердил, что с начала апреля семьи с тремя и больше детьми будут получать по 1700 грн ежемесячно.

Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства социальной политики, начиная с 1 апреля этого года семьи, у которых трое и больше детей, будут получать дополнительную помощь в размере 1700 грн. Ее будут начислять на третьего и каждого последующего ребенка в семье, пока каждому из них не выполнится шесть лет.

"Добавка" к существующим 860 гривнам полагается и тем, кто собирается рожать, и кто уже имеет документ, подтверждающий статус многодетной семьи. Сейчас в Украине насчитывается 160 тысяч семей, у которых трое и больше детей. На выплату дополнительной соцпомощи в правительстве планируют выделить 2,4 миллиарда гривен. Как считают в Министерстве, это поможет поддержать институт семьи в стране и поднять уровень рождаемости. 

В Минсоцполитики объяснили, как получить монетизированую субсидию

Чтобы получить дополнительную помощь, многодетным родителям необходимо обратиться в отделение социальной защиты населения с заявлением о получении денег. При этом необходимо иметь пакет документов, куда входит оригинал или копия удостоверения многодетной семьи и свидетельства о рождении детей.

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Дети, Семья, Рождаемость, Помощь, Деньги, Выплаты, Министерство, Рева, Соцстрах.
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