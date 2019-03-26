Нарушение пожарной безопасности в лесу грозит штрафом

Новости Украины: До 8500 гривень опустеет кошелек того, кто рискнет нарушить правила поведения с огнем в лесу. Об этом сообщают в Государственном агентстве лесных ресурсов.

Или же ограничение воли сроком до десяти лет. В Госагентстве лесных ресурсов Украины напоминают гражданам, какую ответственность придется нести за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Нормы поведения с огнем в пожароопасный сезон обязаны знать также иностранцы и другие лица без украинского гражданства.

В противном случае те, кто вопреки запретам будут сжигать траву, разжигать огонь в не отведенных для этого местах, заправлять в лесу топливные баки, получат штраф до 8500 гривен или срок от пяти до десяти лет согласно статье 245 Криминального кодекса Украины.

К прочему сотрудники Госагентства просят обратить внимание на воспитание детей. Объяснить правила поведения с огнем и возможные последствия их нарушения.