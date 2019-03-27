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Обращение к Варфоломею о Томосе: Суд отказал в удовлетворении иска против Порошенко

Обращение к Варфоломею о Томосе: Суд отказал в удовлетворении иска против Порошенко
00:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: EPA

Новости Украины: Суд отказался признать незаконным обращение Порошенко к Варфоломею по Томосу.

Окружной админсуд Киева отказал общественной организации "Неправительственная организация верховенство права" в удовлетворении иска к Президенту Петру Порошенко из-за направления обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса.

Об этом сообщает Окружной административный суд города Киева.

В частности, как отмечается в сообщении, 26 марта Окружной админсуд Киева завершил рассмотрение дела по иску ОО "Неправительственная организация верховенство права" к Президенту Украины относительно установления отсутствия компетенции (полномочий) главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций, в частности, путем подписания и направления обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине, которое в дальнейшем было поддержано Верховной Радой Украины соответствующим постановлением.

"Рассмотрев материалы дела, исследовав имеющиеся доказательства и установив, что истцом был неправильно выбран способ защиты нарушенного права, суд отказал в удовлетворении иска", - отметили в суде.

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Как сообщалось, Окружной административный суд Киева 1 октября 2018 года принял иск от общественной организации "Неправительственная организация верховенство права" к Президенту Украины относительно обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви.

Истец просил суд установить якобы отсутствие компетенции главы государства вмешиваться в деятельность церкви и религиозных организаций, в частности путем подписания и направления обращения к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии.

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Киев, Суд, Петр Порошенко, Томос, Неправительственная организация верховенство права.
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