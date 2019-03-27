Супрун сообщила, как получить компенсацию пациенту за нанесение вреда здоровью

Новости Украины: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что нужно делать, если вашему здоровью нанесен ущерб во время лечения в больнице.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала украинцам не игнорировать факты нанесения ущерба здоровья во время лечения. На своей странице в Facebook рассказала, что стоит предпринять, если произошла ситуация, когда вашему здоровью или близким нанесли ущерб.

По словам чиновницы, в Украине уже сегодня существуют инструменты, которые каждый украинец может использовать с целью защиты своих прав в системе здравоохранения. Благодаря ним, можно будет более эффективно отслеживать такие случаи и предпринимать меры. чтобы никто не мог избежать ответственности за свои действия.

Супрун напомнила, что каждый пациент имеет право обжаловать неправомерное решение и получить компенсацию, если его здоровью причинен вред. По ее словам, ответчиком в таких случаях всегда является работодатель, учреждение здравоохранения или врач-ФЛП.

Благодаря фиксации жалоб, можно будет доказать, что в конкретной больнице действительно были случаи нарушения прав пациентов. В случае, если инцидент не был официально зарегистрирован, доказать правду становится практически невозможно.

Чиновница напомнила, если вам исполнилось 18 лет, защищать свои права можно лично, через представителя или же коллективно, а несовершеннолетние или недееспособные лица должны это делать через законных представителей.

Оптимальным вариантом будет, если пострадавший пациент направит в учреждение зарегистрированное письменное обращение, так как в таком случае вам будут обязаны предоставить ответ. Если Вы лично приносите заявление, попросите зарегистрировать его, а если отправляете по почте, то заказным письмом или с уведомлением о вручении. Если обращение направляется по электронной почте, то надо указывать электронный адрес, на который должен прийти ответ - это требование Закона Украины "Об обращениях граждан".

Обращаться с жалобой следует к главному врачу. Он должен зарегистрировать заявление (в таком случае вам обязаны предоставить ответ). Если не удалось разрешить ситуацию, обратитесь в департамент/управление здравоохранения вашего города или области с письменным заявлением/жалобой и попросите входящий номер, это поможет узнавать о ходе рассмотрения вашего вопроса.

Если все-таки не удалось решить ситуацию, то следует обратиться на горячую линию местных органов исполнительной власти или на горячую линию правительства по телефону 1545. Если не удалось решить ситуацию на уровне главного врача - подать жалобу в местный департаменте здравоохранения. Но обращаться можно в течение месяца после того, как вас ознакомили с решением. Иначе ваш запрос могут отклонить. До 15 дней рассматривают обращения, не требующие дополнительного изучения, до 30 дней - требующие дополнительного изучения, до 45 дней - обращения, изучить обстоятельства которых невозможно в 30-дневный срок.