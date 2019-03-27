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Среда, 27.03.2019
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Военный сбор в Украине могут приостановить

Военный сбор в Украине могут приостановить
11:45 Сегодня Телеграф golos.ua

Новости Украины: В проекте Закона "О внесении изменений в Налоговом кодексе Украины" может появиться еще один пункт, действие которого блокирует военный сбор.

Проект закона опубликован на сайте Верховной Рады 22 марта, инициаторами его стали депутаты Вадим Рабинович, Юрий Бойко и Наталия Королевская. Авторы нововведений в первоначальную версию документа мотивируют свою работу тем, что это предотвратит хищение средств из оборонного заказа.

В частности, приостановление уплаты военного сбора поможет в расследовании дела по "Укроборонпрому" и завершении аудита Государственного концерна в рамках сложившейся ситуации. На сегодняшний день все средства военного сбора идут в государственный бюджет.

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В случаях с обособленными подразделениями (территориальными общинами) Государственная фискальная служба иногда делает исключение. Тогда представители таких организаций уплачивают военный сбор в городской бюджет относительно расположения зданий и предприятий, в которых работают нанятые работники.

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Украина, Налоги, Закон, Депутаты, Уплата, Военный сбор, Фискальная служба.
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