Военный сбор в Украине могут приостановить

Новости Украины: В проекте Закона "О внесении изменений в Налоговом кодексе Украины" может появиться еще один пункт, действие которого блокирует военный сбор.

Проект закона опубликован на сайте Верховной Рады 22 марта, инициаторами его стали депутаты Вадим Рабинович, Юрий Бойко и Наталия Королевская. Авторы нововведений в первоначальную версию документа мотивируют свою работу тем, что это предотвратит хищение средств из оборонного заказа.

В частности, приостановление уплаты военного сбора поможет в расследовании дела по "Укроборонпрому" и завершении аудита Государственного концерна в рамках сложившейся ситуации. На сегодняшний день все средства военного сбора идут в государственный бюджет.

В случаях с обособленными подразделениями (территориальными общинами) Государственная фискальная служба иногда делает исключение. Тогда представители таких организаций уплачивают военный сбор в городской бюджет относительно расположения зданий и предприятий, в которых работают нанятые работники.