В Украине может появиться сайт с данными о госслужащих

Новости Украины: Пилотный проект хотят запустить уже в этом году. С его помощью пользователь сможет узнать данные о количестве штата и зарплате чиновников.

Публичный портал должен заработать в апреле. Первое время проект охватит не все ведомства. Данная информационная система станет доступной для всех пользователей. И в ней можно будет узнать о том или ином государственном служащем. Об этом сообщил глава Национального агентства государственной службы Константин Ващенко во время заседания Кабинета министров Украины.

Одной из причин введения таких новаций можно назвать экономию ресурсов. Ведь папка с информацией об одном лишь чиновнике иногда достигает веса в два килограмма. Публичный портал упростит работу с данными, а открытость поможет повысить уровень доверия людей к чиновникам.

Ожидается, что к 2020 году ресурс будет включать информацию обо всех министерствах и других органах государственной власти.