Цигикал заявил, что наблюдатели из РФ официально не пересекали украинскую границу

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал завил, что ни один из российских наблюдателей официально не пересекал украинскую границу.
По информации чиновника, в Украину поступило свыше 2 тысяч заявлений от наблюдателей из других стран. Чигикал заявил, что в данном вопросе Госпогранслужба сотрудничает с ЦИК, СБУ и Нацполицией.
Отмечается, что иностранные наблюдатели имеют аккредитацию. Госпогранслужбе были переданы списки из Центральной избирательной комиссии. Сотрудники ГПСУ их предварительно проверяют, они уже начинают прибывать в Украину.
При этом, Цигикал рассказал о случаях, когда под видом представителей ОБСЕ или представителей иностранных СМИ ехали россияне, которые хотели освещать события в Украине. По его данным, в таких случаях сотрудники ГПСУ их возвращали назад.
Также, по данным главы ГПСУ, в Украину стало меньше приезжать граждан России. По статистике, коло 2,2 тысячи россиян не пустили в Украину. Сообщается, что то больше, чем в прошлом году, на 25%. Например, согласно статистике до 2014 года каждый год в сутки ехало 5,5-6 тысяч человек, то сегодня это 1-1,2 тысяч россиян, пересекающих государственную границу. То есть количество непропусков увеличилось, а количество людей уменьшилось.