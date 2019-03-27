Кремль организовал схему "голосования" жителей Крыма

Новости Украины: Российские спецслужбы готовят схему "голосования" жителей оккупированного Крыма.

Для влияния на выборы Президента Украины спецслужбы РФ разрабатывают схему голосования жителей оккупированного Крыма за "нужных кандидатов".

Об этом говорится в сообщении на сайте Службы внешней разведки.

«Разрабатывается возможность применения на ВОТ Крыма "противоправных схем по скупке и вывозу на материковую Украину документов украинского образца, удостоверяющих личность, выданных жителям Крыма до марта 2014 года", - говорится в сообщении.

Как отмечают в спецслужбе, в настоящее время фиксируется устойчивая тенденция к увеличению количества лиц, пересекающих линию разграничения в сторону Украины для участия в выборах Президента Украины. Официальная цель пребывания большинства граждан - посещение родных. При этом реальная цель их пребывания - регистрация на избирательных участках и участие в президентских выборах.

Напомним, сегодня в оккупированном Симферополе проходят массовые обыски крымских татар силовиками ФСБ.